Robo de celulares

Señor Director:

Basta ya de mirar de costado o con poca seriedad el robo de celulares que representan de lejos el factor de violencia urbana más importante que sufre el país (más de seis mil celulares son robados diariamente, lo que representa cientos de millones de soles al año en perdidas). El “perseguir” los IMEI de los celulares robados no dará resultado como no lo dio en Colombia. El perseguir a los delincuentes tampoco dio resultado porque siendo “rentable”, atraparán a algunos y surgirán más delincuentes. Hay que tratarlo como lo que es: un hecho económico y combatirlo. Hay que afectar el eslabón de la frágil cadena que es la demanda representada por personas que quieren tener un celular que no pueden comprar en tienda, pero que no son básicamente delincuentes. Si se aplica la ley y se sanciona penalmente a los que compran celulares robados con privación de la libertad efectiva, se desincentiva la demanda de estos equipos y, por tanto, se reduce ostensiblemente la oferta que se nutre del robo (en no pocos casos con consecuencias fatales). Ni el delito puede burlar las leyes de la economía.

Luis A. Norabuena Casas

dni 06254944

Sobre nota publicada

Señor Director:

Hacemos referencia la publicación del artículo titulado “Empresa cuestionada ganó millonaria licitación en MPCh” en su portal web, por medio del cual se hace una serie de acusaciones y suposiciones con contra de nuestra empresa.

Se indica que la Municipalidad de Trujillo nos resolvió el contrato de tercerización del servicio de recojo de basura debido a que (i) se dejaba de recoger gran cantidad de basura; y (ii) no se seguían las rutas establecidas; y (iii) no se cumplía con el número acordado de contenedores, entre otros.

Dichas acusaciones no son ciertas. El contrato mencionado en su artículo fue resuelto a solicitud nuestra, toda vez que la Municipalidad de Trujillo incumplió con sus obligaciones de pago asumidas bajo dicho contrato.

Nuestra empresa no estaba obligada a seguir brindando servicios si la municipalidad no iba a honrar su compromiso de pago establecido en el contrato bajo cuestión.

Dan a entender que nuestra empresa habría incurrido en ilícitos para obtener el contrato de alquiler de diez máquinas compactadoras recientemente adjuntado por la Municipalidad de Chiclayo. Nada más alejado de la realidad. Nuestra empresa forma parte de un grupo económico internacional que cuenta con la más alta reputación y actúa de conformidad con los estándares más altos en todas las actividades que realiza.

Para mejor referencia y argumentos a favor de la rectificación que solicitamos, debemos indicar que la “situación de desabastecimiento” es una causal para efectuar la contratación directa de acuerdo con normativa de contrataciones del Estado, cuando la convocatoria de un procedimiento de selección por el tiempo que este conlleva ponga en riesgo la actividad de la entidad.

Adolfo Pulgar Soarez

gerente jurídico veolia servicios perú s.a.c.

“Ni lo uno ni lo otro”

Señor Director:

A raíz de las delaciones de Barata, Atala y Nava, se desinfló el mito que se creó sobre el expresidente García, el cual para sus correligionarios era considerado “figura de talla continental” y “estadista probo y notable”. No era ni lo uno ni lo otro. Era realmente un político que pervirtiendo la política aprovechó su posición de poder, a fin de hacer negocios personales para beneficiarse él y su familia. Espero que en los libros de Historia se haga referencia de lo que fue realmente este personaje y no seguir el consejo de “no hay muerto malo”, porque eso sería hacerle un daño a las nuevas generaciones.

Rolando Calderón Lizárraga

CAL 18171