“Contratar más fiscales no es gasto. Es inversión”

El exministro de Defensa y general en retiro Roberto Chiabra considera que se necesita mayor liderazgo para enfrentar la guerra contra la corrupción. Además, resalta la dimensión del desafío que afrontan los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato y la necesidad de apoyarlos adecuadamente.

¿Cómo evalúa las confesiones de Miguel Atala?

Según lo que acaba de confesar, dice que conocía que la cuenta que el abrió a instigación de Nava era para el expresidente García. ¿Por qué lo dice recién? Habría que analizar si lo que está declarando Atala es producto de la reacción en el partido aprista de haberlo dejado solo (...). Todos tienen una debilidad y está a veces en la familia y en este caso en particular es el hijo de Atala. Al ver que su hijo se va a perjudicar, Atala decide mejor decir la verdad.

¿Cuáles cree que sean los posibles desenlaces?

Lo que hay que ver ahora es cómo se contrasta la palabra de Atala con la palabra de una persona que ya no está físicamente y cuál va a ser la respuesta de Nava. Entonces, hay que ver si esa relación que hay entre Nava y Atala, hoy que Atala se acoge a la confesión sincera, ratifica lo que es un escenario diferente a lo que ellos han estado mostrando hasta hoy.

Los fiscales del Equipo Especial y ahora la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, han dicho que necesitan apoyo...

Cuando nos tocó Sendero, ellos querían tomar el poder por la fuerza con el terror y ahora tenemos a la corrupción, que quiere capturar el poder con la fuerza del dinero. Si toda esa guerra no se enfrenta con liderazgo del primer nivel, que es el presidente, y con todos los medios, los recursos humanos y logísticos, entonces, da la impresión como que no se la quiere combatir. Se conoce que son como 22 casos. ¿Crees que tres fiscales van a tener la capacidad de poder hacer un análisis, una investigación de las 22 casos? No. La bandera del presidente es liderar la lucha contra la corrupción, pero una cosa es la voluntad política y otra es la decisión política.

El exprocurador Joel Segura dice que en el Perú se ve la lucha contra la corrupción como un gasto, cuando en realidad es una inversión...

No es que estás gastando en contratar más fiscales y estás perdiendo, no; estás invirtiendo porque vas a lograr que todos los que le robaron al Perú tengan su condena y vas a recuperar todo lo que se robaron (...). No invertimos en las fiscalías y en los juzgados y estamos confiados en la capacidad y la entrega. La capacidad y la entrega tiene un límite cuando te encuentras con 22 casos.

El Poder Judicial ya confirmó la condena contra Edwin Donayre por el caso del ‘Gasolinazo’. ¿Qué cree que va a pasar con el aún congresista?

Hay seis oficiales (involucrados en el caso) que desde hace más de seis meses están cumpliendo su condena por el delito que han cometido y faltaba el congresista, porque estaban pidiendo una sentencia confirmada. La Corte Suprema ya la confirmó y el día jueves, seguramente, ya deja de ser congresista.

¿Realmente cree que el Congreso no va a intentar blindarlo, pese a todo?

Con lo que he escuchado de congresistas de las diferentes bancadas, inclusive de la suya –que se hacía la ciega, sorda y muda aprovechando de que había otra bancada que lo apoyaba– creo que la suerte del congresista Edwin Donayre está echada. ❖