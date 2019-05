Mañana Donayre puede pasar del Pleno a la prisión

En una sesión extraordinaria y más rápida de lo usual, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria aprobó por unanimidad el informe que recomienda al Pleno levantarle la inmunidad al congresista Edwin Donayre, de Alianza para el Progreso (APP), por el delito de peculado en agravio del Estado.

El caso será visto el jueves en el Pleno a las 9:00 a.m., según la convocatoria realizada ayer por la Oficialía Mayor del Congreso, en la que se indica que Donayre tendrá 60 minutos para hacer sus descargos.

En vista de que ningún grupo parlamentario ha salido en favor de Donayre, lo más probable es que proceda su desafuero y, si asiste al Congreso, podría ser capturado por la Policía.

Tras la votación, la justicia podrá ejecutar la orden de prisión de 5 años contra Donayre, luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmara la sentencia por el robo de combustible cuando era comandante de la Región Militar Sur del Ejército el 2006.

Los miembros de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, que preside Luciana León, solo demoraron 23 minutos en aprobar la medida que permitirá a la justicia enviar a prisión a Donayre.

A diferencia de otras sesiones, el fujimorista Carlos Tubino dijo que Fuerza Popular apoya el pedido de la justicia, debido a que se ha llegado a la última instancia y cuestionó a quienes acusaron al fujimorismo de tratar de proteger a Donayre. Aseguró que solo exigieron que se cumpla el reglamento del Congreso, que dispone que se tenga una sentencia firme para proceder al desafuero, ante un pedido del Poder Judicial.

El congresista Alberto Quintanilla, vocero de Nuevo Perú, sostuvo que Tubino miente y a lo largo de los últimos meses Fuerza Popular sí había blindado al exmilitar, sobre quien pesaba un pedido válido de prisión efectiva.

“El fujimorismo no puede decir que vela por el debido proceso, cuando han sacado del Congreso a parlamentarios que no tienen ninguna acusación fiscal, como es el caso de Kenji Fujimori. Cuando quieren actuar con rapidez lo hacen y cuando quieren dilatar los casos para proteger a sus aliados, también. Que el señor Tubino diga la verdad”, declaró.

Ese fue el único debate en la comisión. Luego se procedió a votar y por unanimidad se aprobó el informe que recomienda el levantamiento de la inmunidad. Asistieron y votaron los congresistas Luciana León (Apra), Carlos Tubino, Nelly Cuadros, Marco Miyashiro, Francisco Villavicencio y Wuilian Monterola (Fuerza Popular), Marco Arana (FA), Edmundo del Águila (AP) y Alberto Quintanilla (NP).

El vocero de APP, César Vásquez, manifestó que el caso de Donayre ya está cerrado, y añadió que el accesitario Luis Iberico está a la espera de que el Pleno apruebe el desafuero para recoger sus credenciales, jurar y asumir su curul.

Ayer Donayre no asistió al Congreso y tampoco respondió las llamadas. Los congresistas Richard Arce (NP) y Humberto Morales (FA) alertaron a las autoridades judiciales para que tomen las medidas necesarias y evitar una posible fuga, en vista de que el desafuero solo es cuestión de horas. ❖

Donayre con paradero desconocido

Luciana León manifestó que desconoce el paradero de Donayre y aseguró que podrá ser enviado a un penal el mismo jueves si el Pleno aprueba su desafuero.

El levantamiento del fuero procede con los votos de la mitad más uno del número legal de congresistas. Es decir, 66 votos. Luego se comunica al JNE para tramitar el ingreso del accesitario.

Jorge Meléndez

Vocero PPK

“El caso Donayre evidencia la necesidad que la Corte Suprema sea la encargada de levantar la inmunidad de los congresistas. Es momento de dar muestras de verdadero cambio”.

Richard Acuña

Congresista APP

“Esperamos que Donayre asista al Pleno para ejercer su defensa, que es bien complicada. En los últimos días no he tenido contacto con él, pues no ha respondido mis llamadas”.