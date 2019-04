Tubino sobre confesión de Miguel Atala: "Tiene que sustentarse con pruebas"

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, consideró que lo dicho por el exfuncionario del gobierno aprista Miguel Atala, quien se acogió a la confesión eficaz en la investigación por el Caso Odebrecht, aún debe ser corroborado.

De esta manera, el congresista se mostró reacio a lo señalado por el exvicepresidente de Petroperú, ya que "las declaraciones que dan los colaboradores eficaces tienen que sustentarse con pruebas", según dijo a El Comercio.

Este martes, el fiscal José Domingo Pérez contó que el investigado Miguel Atala empezó a colaborar con la Fiscalía y narró en su confesión que actuó como testaferro de Alan García.

Según dijo, recibió 1,3 millones en la cuenta offshore Ammarin Investment Inc. para el expresidente, según se lo indicó el mismo Alan García en una reunión en Palacio de Gobierno.

Pese a estas revelaciones, Carlos Tubino dijo que todo esto debe ser visto "en un juicio justo, como corresponde en un país democrático". Además, indicó que fue "una sopresa, porque nadie tenía definido eso con una declaración".

El fujimorista calificó de "exageración" que Miguel Atala haya señalado que teme por su vida tras haber confesado, debido a la existencia de una 'Fuerza de choque' dentro del Partido Aprista.

"Me parece una exageración, los partidos democráticos no tienen grupos de asesinos, ese no es el Perú del siglo 21, tal vez pudo pasar en el siglo pasado, yo no le daría crédito a esto", indicó.

Por otro lado, pidió no cuestionar a la Comisión Lava Jato, que lideró su colega fujimorista Rosa Bartra, por no haber incluído en su informe final a Alan García.

"Nosotros no tenemos las herramientas legales que se puedan utilizar en una investigación fiscal. La fiscalía las tiene y la Comisión Lava Jato ha dado muchos alcances que han servido como excelentes aportes a la investigación fiscal", dijo.