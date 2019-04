Juez aprobó declaración de nuevo colaborador eficaz en caso Nava-Atala

La resolución acerca del pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Luis Nava y la detención domiciliaria contra Miguel Atala se conocerá desde las 7:30 p.m. de este martes. El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena así lo dispuso al término de la audiencia por la tarde.

No obstante, el magistrado aprobó a la Fiscalía el ingreso del acta de transcripción de un nuevo colaborador eficaz de código 07-2017 al caso Odebrecht, en el que estuvo implicado el expresidente Alan García como presunto cabecilla de una organización criminal.

Así, el fiscal José Domingo Pérez resaltó la importancia del documento que estuvo listo el 29 de abril último y donde queda constancia del testimonio. Aunque no se precisó el interlocutor de la declaración, Pérez conto lo manifestado: "el 29 de junio del 2009, me manifestó que estaba en pleno proceso de licitación, que debía ayudarlo y me concedería US$200 mil y que reclamen o no, me darían ese monto como gratitud por haberlo hecho"

"Luego de lo cual ha entregado, en diversas oportunidades, el monto ascendente de US$100 mil para que se los entregue a Luis Nava como producto de protección política para sus intereses", culminó el fiscal anticorrupción sobre la lectura del último párrafo de la declaración del colaborador.

Como se recuerda, Luis Nava recibió alrededor US$4 millones de la constructora brasileña, las cuales, según la confesión sincera de Miguel Atala del 26 de abril, iban para Alan García. US$1 millón 312 mil fueron entregados al expresidente vía la offshore Ammarin Investment INC, mientras que lo restante fue mediante otras operaciones.

Otras pruebas

Entre las diversas revelaciones que hizo Miguel Atala, testaferro de Nava cuyos dineros ilegales al final eran para el fallecido expresidente aprista, se indicó que Jorge Barata se había reunido en la casa de playa de Luis Nava con este, en agosto del 2006, para concertar la continuación de la operatividad de Odebrecht en el país.

Además, se detalló también, de acuerdo a la declaración tomada desde el consulado peruano en Miami del hijo del exfuncionario, José Nava Mendiola, que este trasladó en varias ocasiones a Barata a casa de su padre y que este llegaba con maletines de dinero para él.

Cabe precisar que los abogados de Enrique Cornejo y Luis Nava se opusieron a la inclusión del testimonio del colaborador eficaz 07-2017, sin embargo, el juez consideró que no se afectaba ningún derecho ni proceso de la investigación. En distintas ocasiones también, el fiscal Pérez protestó por la seguridad de Miguel Atala, pues una llamada "Fuerza de Choque" del Partido Aprista ponía en riesgo su vida y la de su familia.