Contaminación ambiental en Lambayeque

Señor Director:

Resulta criminal la gestión de las autoridades responsables. Los pobladores de Lambayeque toman agua contaminada con arsénico y plomo, según la denuncia de Latina. ¿Qué han hecho al respecto las autoridades de dicha región, así como la PCM, Minsa, Minam, OEFA, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, entre otras instituciones? El plomo tóxico produce disminución del cociente intelectual, impide la formación de la hemoglobina, además produce problemas óseos. A su vez, el arsénico es cancerígeno, así como también produce daños bioquímicos en el intoxicado. Al igual que Cerro de Pasco, Callao, La Oroya, Choropampa y otras zonas, los diferentes gobiernos han mostrado incapacidad en solucionar estas contaminaciones y en atender adecuadamente a sus afectados. Esto demuestra un desprecio por la vida de los pobladores. Solicito al Gobierno del presidente Vizcarra atender todos estos casos de intoxicación a nivel nacional.

Martín Isla Medina

DNI 08207900

Desaprobación en Congreso

Señor Director:

Es evidente que a los congresistas no les preocupa, ni avergüenza, que el pueblo, a quien dicen representar, los desapruebe contundentemente (84%). Si no les preocupaba cuando podían volver a postular, con mayor razón ahora que no podrán hacerlo en el 2021. A los partidos políticos que participan en el Congreso debería preocuparles, pero eso tampoco ocurre porque los partidos no funcionan como tales y porque sus principales ‘exponentes’ son congresistas.

Por ejemplo, el partido mayoritario del Congreso, Fuerza Popular, está más preocupado por la prisión de su lideresa y por atacar al gobierno que por hacer algo bueno por el país. Mientras que al pequeño partido oficialista ‘Contigo’ (antes PPK) se le ve con dudas ‘existencialistas’. Ni siquiera parece preocuparles que el 70% de la población prefiera que se cierre el Congreso, tal vez con la ilusión de que eso les permita volver a postular, haciendo alguna ‘interpretación auténtica’ de la nueva ley que se los impide. Por eso podemos ver a los ‘jalados’ tan soberbios como siempre, como encapsulados en una especie de surrealismo político.

Jorge Castañeda Arcas

DNI 07571100

Congreso y las encuestas

Señor Director:

Si un trabajador llega tarde o no se presenta a su centro de labores y no tiene clara la función que le corresponde, lo más probable es que sus superiores prescindan de un empleado tan incompetente e irresponsable. Eso pasaría en un trabajo normal, pero en nuestro Congreso la situación es muy distinta. La mayoría de congresistas han olvidado que su función es representar al pueblo peruano, usan los recursos del Estado para intereses de sus partidos y algunas bancadas, como la aprista y fujimorista, se han convertido en trincheras para políticos corruptos. Sin embargo, pese a todas esas faltas se muestran indignados por la alta desaprobación que arrojan las encuestas sobre el Congreso y, lo que es peor, tratan de comparar un hipotético cierre del mismo con lo ocurrido durante la dictadura de Fujimori. Si bien lo ideal es no cerrar el Congreso y esperar que el periodo termine para renovar la clase política, tampoco se puede ignorar que existe un grupo de congresistas con una actitud obstruccionista y no se trata únicamente de Fuerza Popular y el Apra, sino también de otras bancadas con aspiraciones presidenciales como la que lidera Juan Sheput. Los congresistas tienen que tener mayor autocrítica y recordar que están en ese puesto por el pueblo. Las encuestas no reflejan otra cosa que el sentir de los peruanos y, en lugar de molestarse con los medios, los parlamentarios deberían preguntarse si hicieron algo para que su país los apoye.

Cristian Rebosio Aguilar

cristianrebosio95@gmail.com