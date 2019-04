Prisión a la brasileña

Rubens Valente, un reputado investigador de Folha de Sao Paulo, asiste en Lima al Encuentro Europa-América Latina de Periodismo, convocado por el IPYS y la Unión Europea. Lucha en Brasil contra una extravagante condena que lo obliga a indemnizar a un juez supremo. Aquí explica cómo fueron las prisiones preventivas en el caso Lava Jato, tema de ardua discusión en el Perú.

En el Perú se discute acerca de las prisiones preventivas en relación al caso Lava Jato. Diera la impresión de que son una receta brasileña. ¿Reconoces esa marca de fábrica?

No. Hace mucho que en Brasil existen las detenciones preventivas, por un tiempo ilimitado, aunque un juez que la concede por lo general trata de terminar rápidamente su caso. Se produjo un boom hace unos quince años, con una generación de policías, fiscales y jueces especializados en delitos económicos, usualmente asociados con lavado de dinero y crimen organizado. Fue al comienzo del gobierno de Lula. Hubo grandes operativos anticorrupción y los afectados eran empresarios, profesionales liberales que tenían capacidad financiera y política. Comenzó una discusión en los círculos jurídicos, que antes no se había dado cuando las medidas afectaban delincuentes comunes. El fenómeno no se extendió porque los tribunales de apelación, especialmente el Supremo Tribunal Federal, corregían las sentencias y liberaban a los imputados, en la mayoría de casos. El argumento era que no se pueden aplicar condenas anticipadas, que es cuando una persona pasa seis meses o un año presa. En esas situaciones se viola la presunción de inocencia.

¿Hubo consecuencias importantes por las reversiones?

Hubo casos emblemáticos de reversión. Por ejemplo, el del poderoso empresario Daniel Dantas, cuya detención provisoria fue anulada dos veces por el Supremo Tribunal Federal. Mi libro, Operación Banqueiro, narra los entretelones de este proceso. También fue revocada la prisión preventiva de los detenidos por una megaoperación de la Policía Federal sobre supuestos crímenes financieros de Camargo Correa. Fue conocida como Castillo de Arena y declarada ilegal. Pero todo esto cambió con el caso Lava Jato, que fue un parteaguas. A diferencia de antes, los tribunales de apelación empezaron a confirmar las prisiones preventivas.

¿Por qué el cambio si el principio de presunción de inocencia continúa como base del sistema?

Argumentaron que era necesario mantener detenidas a las personas, que ocasionalmente eran poderosas, para que no interfirieran en el proceso. No ocurrió así en todos los casos pero fue la tendencia prevaleciente. Naturalmente, hubo mucha discusión, unos para apoyar y otros para criticar. La opinión pública quería cárcel. Los profesores de derecho, juristas, muchos periodistas, se oponían. Mientras tanto los imputados en prisión empezaron a delatar para conseguir su libertad. Pero en Brasil la delación premiada es un instrumento de investigación: no puede ser usada como prueba. Solo para detener preventivamente y sustentar otras medidas judiciales, como búsquedas y aprehensiones.

¿Haciendo un balance, crees que fueron necesarias estas prisiones preventivas para combatir la megacorrupción descubierta?

Es una pregunta difícil, porque en algunos casos fue indispensable y en otros no. Es necesario hacer un estudio más profundo de eso. Soy escéptico con la prisión preventiva porque se basa en el estimado que hace un fiscal sobre un riesgo probable. Por tanto hay subjetividad y altas posibilidades de error. En estos casos un pequeño error es un error muy grande: el impacto de la medida es indeleble, de consecuencias definitivas para la vida del afectado. Debe ser usado con mucha precaución.

Se habla de una Doctrina Moro, inspirada por el exjuez del caso Lava Jato, consistente en sacrificar los derechos humanos para enfrentar a la gran corrupción, previo abastecimiento a la prensa para obtener apoyo social hacia las prisiones preventivas.

Sergio Moro nunca ha planteado las cosas así, aunque su acción y decisiones puedan expresar en cierta forma esa construcción. Pero Moro no fue el único. Muchos otros jueces usaron la prisión preventiva, antes y después de que él haya aceptado ser ministro de Bolsonaro. Con esa decisión de participar de la política creo que Moro golpeó a la lucha contra la corrupción, porque parte de la izquierda y otros sectores ahora vuelven a argumentar con mucha más fuerza que sus decisiones contra Lula tuvieron un interés político. En cuanto a la prensa, es irrelevante si le dieron los datos o ella los buscó. ¿La información era cierta o no? Eso es lo que importa y no preguntarnos si fue primero el huevo o la gallina.

Tú y la editorial Geração, de Operación Banqueiro, deben indemnizar a un juez supremo. Otro magistrado impidió a Lula conceder una entrevista a Folha de Sao Paulo, aunque esta decisión ya se revirtió y la nota apareció hace unos días. Además, a la revista Crusoé le fue prohibido informar sobre un juez. ¿Qué está pasando con la libertad de expresión en Brasil?

En mi caso, durante un año pedí la versión del magistrado Gilmar Mendes y no aceptó. Y luego una segunda instancia judicial me condenó por una nota que yo no escribí. Dos jueces votantes tenían relación con Mendes. Hemos apelado. En cuanto a la prohibición a Lula para que fuera entrevistado, fue una violación a su derecho a expresarse, también al de la prensa para informar. Respecto de Crusoé: el Supremo Tribunal Federal ordenó a la revista retirar de su sitio un reportaje sobre supuestas vinculaciones entre uno de sus miembros y Odebrecht. Aunque la medida fue retirada, es un precedente nefasto. En Brasil tenemos un retroceso, que es producto, creo, del ambiente que se vive con el gobierno de Bolsonaro. ❖