Textos escolares: Congreso tendrá informe final contra ministros de Educación en junio

Comenzó la investigación contra Flor Pablo y exministros. La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, presidida por la fujimorista Milagros Salazar sesionó nuevamente el lunes 29 de abril.

Coordinaron el plan de trabajo para la investigación de las presuntas irregularidades en el proceso de elaboración, edición, revisión, reproducción, adquisición y distribución de los materiales educativos (textos escolares) de Educación Básica en el país.

Como se recuerda, el Ministerio de Educación, cuya titular es Flor Pablo, distribuyó textos escolares que contenían información adjunta inapropiada. Por ello, se aprobó en el Congreso una moción que le dio facultades a la mesa legislativa para investigar el caso por 120 días.

Si bien Flor Pablo mencionó que "se han retirado a las personas que firmaron los ploters de estos materiales" y están resolviendo el problema, también comentó que ella no era la ministra cuando los textos escolares estaban preparados.

No obstante, varios parlamentarios consideraron necesario que se analice el tópico y que también se evalúen las gestiones de los antiguos titulares Patricia Salas O’brien, Jaime Saavedra Chanduvi, Marilú Martens Cortés, Idel Vexler Talledo y Daniel Alfaro Paredes.

En la reunión coordinaron la estrategia de trabajo para el mencionado fin y acordaron entregar el informe final a mediados de junio. Sobre una posible censura contra Flor Pablo, el fujimorismo ha dicho que no está en su agenda hacerlo.

No obstante, es ese el grupo parlamentario que se ha escandalizado en mayor porporción con los textos escolares a tal punto que en las intervenciones de sus legisladores mencionaban los términos sexuales que no querían que los estudiantes leyeran; así lo explicó Marisa Glave.

"Creo que hay una sobre reacción. Era un error que por supuesto que se puede corregir. Si hay alguien que tiene algún tipo de responsabilidad tendrá que tenerla, pero lo cierto es que tiene que haber educación sexual y reproductiva en los colegios", explicó Marisa Glave en Canal N.

"Yo no sé si he escuchado más veces en mi vida "sexo anal" que en el Parlamento en las últimas dos semanas. Lo digo con sinceridad. ¡No sé qué más propaganda le hacen! Han estado vociferando en los últimos 3 o 4 días mostrando un texto que no estaba en los libros [...] Es un link en la última página de un texto que va a una consulta", finalizó Marisa Glave.