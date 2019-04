Salvador del Solar: “El presidente no tiene en mente cerrar el Congreso”

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, negó que haya una intención del mandatario, Martín Vizcarra, de cerrar el Congreso. En ese sentido, también criticó a la congresista Yeni Vilcatoma, quien dijo que alista una vacancia contra el jefe de Estado.

"El presidente no tiene en mente cerrar el Congreso […] Tampoco me parece adecuado que la congresista Yeni Vilcatoma pueda plantear la opción de vacar al presidente. No es serio, mucho menos haciéndose eco de un periodista que quiere esparcir un rumor respecto de que el presidente Vizcarra hubiera buscado su ayuda, como si el presidente lo necesitara. Eso es falso", dijo Del Solar a canal N.

Salvador del Solar también habló sobre la reforma política que ha presentado el Ejecutivo el año pasado. "Este Gobierno tiene el compromiso de llegar al bicentenario dejando bases para el Perú del futuro. La reforma política y judicial son bases esenciales para eso", manifestó.

"Lo que está pasando no es solamente un tema de personas, es un tema de sistemas. La reforma política nos ofrece la posibilidad de tener otro sistema, que nos permita cambiar la realidad política que tenemos", añadió

Además, el presidente del Consejo de Ministros también se refirió a la posible modificación de la prisión preventiva. "Dentro del respeto que merece la autonomía de poderes, es posible discutir si hay un exceso de prisión preventiva. Pero no tenemos ninguna iniciativa para cambiar este mecanismo", dijo.