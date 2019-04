En suspenso clausura de La Hermelinda

La clausura del centro de abasto La Hermelinda, previsto para hoy, al parecer se postergará debido a que la Policía Nacional aún no ha confirmado el número de efectivos que desplegará para apoyar esta intervención.

Hasta el cierre de esta edición el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, no obtenía la respuesta de la Policía en cuanto al apoyo solicitado para cerrar el mercado y, debido a la falta de garantías, la intervención se aplazaría hasta nuevo aviso.

Anoche se supo que el jefe de la Macrorregión Policial Áncash-La Libertad, general PNP Ricardo Verona Rubio, está en Lima en una reunión de comando.

En tanto, la reunión que tenía previsto sostener en horas de la tarde Marcelo y los dirigentes de La Hermelinda para encontrar una solución a este problema no se realizó, lo cual ahondó la incertidumbre sobre el anunciado cierre.

Un grupo de comerciantes llegó al mediodía al palacio municipal y expresó que la clausura debe darse por sectores. Indicaron que no han sido notificados y que no les han mostrado el plan de intervención. “No estamos en contra de mejoras en la limpieza pública y la seguridad”, aseguró Gladys Reyes Méndez, de la sección de papas.

Decisión se mantiene

El alcalde precisó que no ha variado su decisión de clausurar temporalmente La Hermelinda, pero reconoció que no puede haber ninguna intervención mientras la Policía no garantice el contingente de agentes del orden. Aseguró que no pondrá en riesgo la integridad física de funcionarios y trabajadores ediles.

“Ya desde el viernes pasado hemos empezado a trasladar los bloques de concreto (al mercado); sin embargo, si no tenemos el acompañamiento de la Policía para este operativo no podemos arriesgar. Además, algunos comerciantes han amenazado con defender el mercado hasta con su vida”, puntualizó.

Indicó que siempre hay predisposición al diálogo con los dirigentes de los diversos sectores. Cuestionó la desorganización que existe a nivel dirigencial.