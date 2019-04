Victoria y desplome

Aunque con algunas sorpresas, las recientes elecciones generales españolas no han representado un vuelco, sino confirmado los sondeos. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), socialdemócrata, ha obtenido una resonante victoria y se apresta a seguir gobernando con aliados o sin ellos, en tanto que se han visto frustradas las aspiraciones del Partido Popular (PP), derecha; Ciudadanos (Cs) liberal; y Vox, ultraderecha; que pretendían alcanzar los 176 escaños, la mitad más uno en el Congreso de los Diputados, para desalojar del Gobierno a Pedro Sánchez.

El PSOE obtuvo 123 escaños, muy por encima de los 85 obtenidos el año 2016. La primera sorpresa fue el desplome del PP, que gobernó entre el período 2011-2018, que pasa de los 137 escaños conseguidos el 2016 a los muy exiguos 66. Ciudadanos casi ha duplicado su representación (de 32 a 57 escaños), en tanto que Podemos (UP), izquierda, ha caído significativamente (de 71 escaños a 42).

La segunda sorpresa es el ingreso al parlamento del grupo ultraderechista Vox, que de cero pasa a 24 escaños, gracias a una campaña violenta, ultranacionalista, machista y xenófoba. Recreando los fantasmas de la guerra civil española, esta formación ha logrado sobre todo impactar en el discurso del PP y Ciudadanos, forzando un lenguaje común de la derecha española, aunque enfrentada en tres opciones.

Las claves de las elecciones son varias. Una de ellas es que, a pesar de la victoria clara del PSOE, no es segura una alianza de gobierno entre este y Podemos, o su extensión al apoyo de algunas formaciones independentistas, tanto de Cataluña como del País Vasco. En ese punto, no podría decirse que las elecciones implicaran una derrota de estas fuerzas, sino todo lo contrario.

Otra de las claves es la derrota de las alternativas extremistas y de la corrupción. El electorado español, de las grandes ciudades y del interior, especialmente de la llamada “España vacía”, ha desoído el rupturismo y ha votado por la estabilidad, por poner fin al sobresalto y a las políticas de ajuste que deterioraron el Estado de Bienestar.

A pesar de los resultados, el período de Sánchez no será necesariamente estable. Es cierto que la Constitución Española y su práctica desde 1978 permite un amplio abanico de opciones para una fuerza como la del PSOE –de hecho, el 2016, el PP fue investido como gobierno y en solitario no teniendo la mayoría absoluta de escaños, gracias a la abstención de los otros partidos– aunque la batalla ideológica que atenaza la política en ese país no cesará.