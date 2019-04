Si hay responsabilidad, solo la comunicaríamos a la entidad

Mónica Cuti

El gerente regional de Control de Arequipa, Alberto Arteaga, explica los peligros de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que les quita su facultad sancionadora administrativa. Si es que es ratificada, en Arequipa, 318 funcionarios se quedarían sin castigo pese a llegar a tener responsabilidad.

¿Por qué siente que con la sentencia del TC se vulneran sus facultades de sancionar?

La Contraloría mantiene la facultad sancionadora, pero lo que se declaró inconstitucional es un artículo donde están las infracciones, por lo que expresamos nuestras preocupaciones. El doctor (Ernesto) Blume, responsable del TC, se reunió con el contralor Nelson Shack y solicitó una aclaración. Adicionalmente, se presentó una iniciativa legislativa al Congreso, para que se reconozcan vía ley estas infracciones que son el sustento de nuestro trabajo.

¿Se está librando de responsabilidades a los funcionarios?

Lo importante es que el TC ha dicho que la sentencia no es retroactiva, pero ¿qué pasa con los funcionarios a los que no se les ha emitido la sentencia al respecto? En Arequipa, están pendientes de sancionar 318 administrados. En el actual contexto, no tendrían sanción. En relación a las autoridades elegidas por voto popular, estas pueden estar comprendidas en un informe de control que recomiende una acción en su contra. Pero necesitamos que, bajo esta sentencia, el TC nos aclare la figura.

Una de las críticas era que, al momento de sancionar, la Contraloría era juez y parte. ¿Cómo funciona internamente?

Si bien, en el proceso administrativo sancionador, el Órgano Instructor, el Órgano Sancionador y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas forman parte de la estructura de la Contraloría, el trabajo que realizan es totalmente independiente. En ese contexto, los auditores hacemos el trabajo y le enviamos el informe a ellos. Pero si la sentencia se ratifica, la Contraloría ya no sancionaría. Y si identificamos alguna responsabilidad administrativa, ya no pasaría al Órgano Instructor, sino al titular de la entidad. Entonces, si ese titular recibe una infracción que cometió su personal de confianza, ¿qué crees que pasaría?

Probablemente nada...

Evidentemente. Ese es el contexto que estamos intentando evitar y, de hecho, lo hemos vivido antes. En Arequipa, desde el 2013 que está el Órgano Contralor, tenemos 211 administrados que fueron sancionados, suspendidos o inhabilitados de ejercer un cargo público.

También, se cuestionaba que las sanciones por malos actos se castiguen dos veces, tanto en el Poder Judicial como en la Contraloría.

Son dos cosas distintas, un tema es la inconducta e infracción administrativa y el otro tema es lo penal. El delito que se pudo haber cometido es cosa diferente. La parte administrativa va por el lado del Órgano Instructor de la Contraloría y la parte civil por el Ministerio Público y el Poder Judicial.

La queja era porque en el Poder Judicial eran absueltos, pero seguían con la sanción de la Contraloría.

Son cosas diferentes, el Poder Judicial puede absolver del delito, pero la sanción de la inconducta administrativa se puede mantener.

Hace días se realizó una inspección al gobierno regional por el tema de personal...

Es un operativo que se hizo a nivel nacional. Se determinó primero que no se exceda el número de personal de confianza, que es el cinco por ciento de los trabajadores. Encontramos que existen funcionarios y personal que no cumplen el perfil. Es un servicio de control preventivo, en que alertamos de que se cometan infracciones. Si se hallaran irregularidades, tenemos la facultad de alertar y emitir responsabilidades a quien corresponda, pero, en el contexto en que nos encontramos, la responsabilidad administrativa no la sancionaríamos y solo comunicaríamos al titular de la entidad.❖