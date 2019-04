Conflicto entre comunidades Achuar en Loreto impide que OEFA evalúe contaminación

El pedido que los dirigentes de FENAP hicieron en noviembre del año pasado al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no se ha podido concretar hasta el momento debido a la fuerte oposición de las comunidades de Brasilia y Katira, adscritas al FIAMK y FASAM.

PUEDES VER: Lecaros sobre Donayre: "Congreso tendrá que levanta la inmunidad" (VIDEO)

Al conocer el conflicto por la titularidad del terreno, OEFA envió una carta a los involucrados para buscar que se garantice el desarrollo de la supervisión dentro de un clima de paz.

La respuesta de FIAMK y FASAM fue contundente. En un pronunciamiento público afirman que no permitirán el ingreso de OEFA a los Lotes 2X y 3X porque como titulares de esas tierras no han solicitado ninguna intervención de parte del Estado, y que un tercero no lo puede solicitar por ellos.

“Si la comisión de la OEFA quiere ingresar a la fuerza a nuestras tierras nosotros como pueblos indígenas actuaremos de acuerdo a nuestras costumbres y tradiciones”, amenazan en el documento. Y agregan que estarán vigilantes para que nadie ingrese a su territorio sin autorización y consentimiento.

Tampoco permitirán la intromisión de FENAP en razón a que sus bases pertenecen a la cuenca del Pastaza, mientras que ellos están en la cuenca del Morona.

El pronunciamiento concluye con la afirmación de que OEFA y otros sectores del Estado serán los responsables si se genera un conflicto social en sus comunidades.