Glave asegura que siente "rabia" por declaraciones de Barata sobre Susana Villarán

La congresista Marisa Glave declaró que siente rabia por las útlimas revelaciones de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, sobre aportes a la campaña del "No a la revocatoria" de Susana Villarán, exalcaldesa de Lima.

En declaraciones para Canal N, la otrora regidora por Lima manifestó que le gustaría que otra fuera la realidad, que la campaña en la que participó activamente tuvo otro tipo de financiamiento.

"Me gustaría estar en la situación decir que no, que se hizo de manera diferente, pero no puedo. Esa es la realidad, porque en este momento, lo que estamos viendo, y la rabia que sí siento, y que sé que mucha gente siente, tiene que ver que con esta sensación que no cambio nada después de la transición. Cambiaron modales democráticos, pero no la estructura corrupta", expresó la también parlamentaria por Nuevo Perú.

Sobre su participación en dicha campaña, Glave sostuvo que no sospechó de dónde provenía el dinero, ya que siempre vio a personas de confianza en los asuntos económicos.

"Toda la primera etapa de la campaña fue ciudadana. El despliegue fue en la parte final de la campaña. Fue el último mes. Yo quise creer lo que me dijeron en su momento", agregó.

Como se recuerda, el último jueves 25 de abril, Jorge Barata declaró que entregó 3 millones de dólares a José Miguel Castro, ex gerente municipal durante la gestión de Villarán, como aporte para la campaña del "No a la revocatoria", y que la misma exburgomaestre lo llamó para agradecerle el dinero.