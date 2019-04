Susana Villarán no asistiría a Comisión de Defensa del Consumidor

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y el ex gerente municipal José Miguel Castro han sido citados para este lunes 29 a la sesión de la Comisión de Defensa el Consumidor del Congreso. No obstante, la ex autoridad metropolitana no asisitiría.

Según RPP, Villarán de la Puente no se presentaría en la comisión debido a temas de salud.

La agenda de la Comisión de Defensa del Consumidor indica que ambos tenían que informar sobre su conocimiento respecto a la ejecución del proyecto Línea Amarilla, específicamente la adenda para la obra, el acta de trato directo, el contrato de fideicomiso y contrato de obra por Río Verde; su conocimiento sobre la negociación y suscripción del contrato de Vías Nuevas de Lima, su ejecución y la adenda de bancabilidad; el reajuste de los precios de peajes de Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima, e investigaciones relacionadas de la comisión y del Ministerio Público.

Susana Villarán es investigada por el Equipo Especial Lava Jato por los presuntos aportes de Odebrecht y OAS para su campaña de la no revocatoria. El primer habría entregado 3 millones de dólares y el segundo un millón. Además, se habría dado dinero ilícito para su reelección parlamentaria.

Jorge Barata había detallado que se había abierto una cuenta en la Banca Privada d’Andorra a nombre de Gabriel Prado para destinar el dinero a José Miguel Castro. No obstante, por demoras, se entregó el dinero al ex gerente municipal en dos partes: 2 millones de dólares en Brasil y un millón en Lima.

Susana Villarán, a través de sus redes sociales, señaló que no realizará pronunciamientos a la prensa, reservándose el ámbito jurisdiccional para “esclarecer” que no cometió dinero. El fiscal Rafael Vela había indicado anteriormente que en esta investigación habrían evidencia que demuestra el presunto delito de cohecho y lavado de activos.