Atribuyen a Vizcarra actitud discriminadora al favorecer a universidades emblemáticas

El rector de la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC), Angelmiro Montoya Mestanza, atribuyó al presidente de la República, Martín Vizcarra, cierto favoritismo por las universidades emblemáticas en el otorgamiento de partidas presupuestales, dejando de lado a las que no tienen esa condición.

“El presidente Vizcarra más elige a las universidades emblemáticas como San Marcos, La Molina, UNI, pero y el resto que no somos emblemáticas, a Cajamarca, no nos da dinero, a las universidades serranas, pobres, como nosotros, nos dicen que tenemos canon, pero el canon no es un aporte del Gobierno Central, sino es producto de las rentas que tenemos por nuestras riquezas naturales, acá el presidente es el responsable que no quiere asumir sus responsabilidades, y las brechas que están haciendo entre las emblemáticas y no emblemáticas es cada vez más larga, nosotros lo hemos dicho varias veces y hacen oídos sordos”, se quejó.

Es una actitud discriminadora —insistió— y a pesar de que Vizcarra es provinciano, a veces piensa como limeño, “espero que recapacite y se reorienten los recursos tipo Fuenteovejuna, la calidad de la educación universitaria debe ser para todo el Perú”.

Montoya presidió la inauguración de un moderno edificio en la Ciudad Universitaria, que servirá para la Facultad de Turismo y Hotelería, porque tiene como “objetivo estratégico que nos hemos planteado la acreditación que ya está en camino, porque la acreditación universitaria implica una serie de mejoras empezando por el aspecto curricular, mejores profesores, y la infraestructura fundamentalmente”.

Explicó que por eso inició con Zootecnia, continuando con Turismo, Sistemas, Medicina, Ingeniería, Obstetricia. “Sobre esa base apuntalamos para que esas carreras puedan tener todos los requisitos mínimos necesarios y el 23 de agosto hacer el segundo informe ante el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), la acreditación es calidad. 57 años tiene la universidad y no hemos podido, por más esfuerzos que hemos hecho, acreditar carreras. Antes de irnos vamos a dejar algunas carreras acreditadas.