Negligencia en el Almenara

Señor Director:

Mi esposa murió por una negligencia del hospital Almenara. Dos resoluciones de la Superintendencia de Salud lo confirmaron, incluso sancionaron al hospital por falta grave, porque no presentó pruebas; por el contrario, las ocultó. Sin embargo, el Tribunal de Salud anuló todo. Ahora mi expediente está ante la IFIS de la Superintendencia de Salud. Desde junio del 2018 están buscando un ente independiente que rebata el diagnóstico del INEN, que confirmó el error del Almenara. Este presentó en enero del 2019 unas láminas. Meses después de vencido el plazo, el intendente de la IFIS me dijo que para el Almenara no hay plazos, así tampoco para resolver mi caso, o sea, la ley no se aplica, lo cual es un disparate. El abogado de Essalud, representante de Fiorella Molinelli, me dijo que ellos iban a pagar al ente independiente y averiguar la verdad, pero solo querían que no siguiera escribiendo en Twitter. He llamado a la IFIS y comprobé que Essalud no hizo ninguna acción. Me han vuelto a engañar. Yo vengo luchando desde el 2016. Mi lucha no solo es por mi esposa, sino por los cientos de personas que son víctimas de las negligencias que se producen en Essalud y que son tapadas en lugar de ser corregidas. Eso es mediocridad. Una sociedad sin justicia no es democrática.

Carlos Rodríguez Remond

dni 08216928

Desde Loreto

Señor Director:

Acá también Odebrecht pagó de millones en coimas. El Sr. Iván Vásquez Valera exgobernador de Loreto debería ser investigado ante las denuncias que existen sobre su gestión. Manden a la Fiscalía de Lima. Aquí hay impunidad.

Otro que debe ser investigado es el actual congresista Juan Carlos del Águila. Es un vividor de la política. Cambia de partido como si nada y ahora es congresista y no hace nada por Loreto. Viene a Iquitos a darse la buena vida en vez de ver los problemas de su región. Cuando fue alcalde de Maynas, también hubo denuncias de corrupción en las obras del alcantarillado y hasta hubo un asesinato de uno de sus regidores.

Rolando Flavio Magipo

cpcmax@hotmail.com

Vigilar a las instituciones

Señor Director:

Lamentable papel del fujiaprismo congresal “consorciado” con “asociaciones para delinquir”, buscando impunidad, al empecinarse en debilitar la lucha contra la corrupción que, por sus características y como se está presentando, se torna cada día más dura.

Vivimos un momento crucial que polariza al país. Por un lado, estamos los decididos a apoyar este proceso de saneamiento ético y político, y por el otro, los que apoyan las jugarretas legislativas, como la última presentada por una representante del fujiaprismo, que pretende garantizar la impunidad sobre la justicia, precisamente en el escenario parlamentario, en donde se debería legislar a favor de los intereses del país.

La actual situación reta a las colectividades políticas de no mirar a un costado y exorcizarse de los demonios mercantilistas y antiéticos que puedan tener o, según el caso, a ratificar con la acción y palabra sus distancias con la corrupción, asumiendo un categórico compromiso con el Perú, contribuyendo lealmente a terminar con la podredumbre, y a construir un nuevo sistema político con valores, que nos permita caminar con renovada fe republicana hacia el bicentenario de nuestra independencia. Vigilemos todos, respetando autonomías, que las instituciones hagan su trabajo y demandemos que los partidos se esfuercen por reencontrarse con el pueblo.

Pedro Morales Mansilla

Excongresista acción popular