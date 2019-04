Auge y ¿ocaso? de Vizcarra

El destape de los audios de la corrupción, en junio 2018, llevó al presidente Martín Vizcarra a incorporar la lucha anticorrupción como leitmotiv de su gobierno, darle el rumbo político que le falta, construir liderazgo, independizarse del fujiaprismo que lo quería de peón, demoler al congreso en el referéndum, y conectar con la gente.

Pero todo eso se empezó a diluir en el verano por la pérdida de control de la agenda política por una mirada concentrada en la encuesta de la quincena, en vez de una proyección más amplia.

Eso fue consecuencia de la pérdida de entusiasmo y presión por la reforma política-judicial; no ofrecer buen gobierno en rubros como seguridad y empleo –por trabas no resueltas a la inversión privada y lentitud de la inversión estatal por la paralización del sector público–, y una presidencia diletante. El cambio de gabinete no hizo que la gente sintiera el cambio que pedía.

El impacto de ello redujo la aprobación al presidente. La encuesta IEP que se divulga hoy en La República concluye que la aprobación a Vizcarra está en 42%, dos puntos menos que en marzo y 19 menos que en diciembre, su momento más sólido con la gente.

Para un presidente sin partido ni bancada, la relación con la gente es crucial pues es su único punto de respaldo político, pero no la puede construir de modo reactivo ante cada crítica, sino poniendo la agenda política, adelantándose a la oposición.

El congreso es aborrecido y la amplia mayoría quisiera disolverlo –solo 10% lo aprueba– pero, por eso, la reconstrucción de la fuerza del fujiaprismo ahí, con sangre en el ojo y una agenda conservadora despreciable, tratará de irse con todo contra Vizcarra como ya lo hizo con Pedro Pablo Kuczynski.

La iniciativa de Yeni Vilcatoma para vacarlo es descabellada, pero ella siempre ha sido el globo de ensayo del fujiaprismo para usarla como ganzúa, mientras Lourdes Alcorta ya alude a investigar su papel en la caída de PPK.

Si el segundo semestre 2018 fue el del auge del presidente Vizcarra, el mismo lapso de 2019 puede ser, si no recupera liderazgo ni reconecta con la gente vía control de la agenda política con respaldo a la reforma y mejor gobierno, el de su ocaso pues el rearme fujiaprista en el congreso lo querrá liquidar.