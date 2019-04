Federico Rosado

Profesor universitario

Y pasaron 100 días. Es más, van 117 días de estreno de las autoridades de Arequipa. Y se puede decir: cero balas, cero ideas, cero proyectos, cero, cero, cero.

¿Qué podemos esperar en los 1343 días que faltan para que esas autoridades terminen su periodo de gobierno? Más o peor de lo actual.

Pero eso no es todo, porque, desde que se creó el cargo de presidente (hoy gobernador) regional, hemos perdido 5960 días o 16 años, 3 meses y 26 días.

¿Qué obra importante, qué cambio en beneficio de la vida de los arequipeños se hizo en los últimos 5960 días? ¿En la región? ¿En la provincia? ¿En los distritos?

Ojo, que lo haya hecho el alcalde distrital y/o provincial, y/o el gobernador regional.

Porque conozco dos que algún día y alguna autoridad que no recuerdo intentaron hacerlas y que si no fuera por la minera (Cerro Verde), jamás las hubiéramos visto, porque las hemos visto, ¿no?

Las plantas de tratamiento de agua potable y aguas negras de la ciudad.

Antes, durante y después, las autoridades democráticas se dedican a asfaltar, reasfaltar, adoquinar, readoquinar, encementar y recementar; pintar bermas, sardineles y líneas peatonales, y la favorita de todas: colocar la primera piedra.

Los historiadores del futuro no van a tener trabajo. Ahí está. En 5960 días, lo mismo: incapacidad, inercia, desidia, mediocridad. Hasta los mismos delitos cometen, aunque uno se repite con suma frecuencia: cohecho, alias coima, soborno o cutra.

Y mientras tanto los perjudicados, que somos un 1 387 000 en el departamento de Arequipa, qué decimos, ¿alguna propuesta?, ¿alguien?

Y, si no pasa nada en las autoridades, ni en el pueblo, ni en ninguna institución que se supone debería proponer, reclamar y señalar errores, si no pasa nada en todos, parece, parece digo, que no pasará nada.

Es mentira eso de que “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”, hasta ahora dura 5960 días y durará.