Exministros Bruce y Trujillo se despidieron de sus cargos con estos mensajes

El exfuncionario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, y el de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, dejaron de ser los titulares de dichas carteras tras una serie de cuestionamientos severos.

A través de sus cuentas de Twitter se despidieron de sus cargos con mensajes de agradecimiento a sus excompañeros de labor.

"Expreso mi sincero agradecimiento a todos los funcionarios y trabajadores del Ministerio de Vivienda, quienes brindaron eficientemente su empeño y trabajo dedicado, durante este breve periodo que estuve al frente de la gestión de esta importante cartera. A todos ellos, gracias", escribió Carlos Bruce.

Expreso mi sincero agradecimiento a todos los funcionarios y trabajadores de @viviendaperu, quienes brindaron eficientemente su empeño y trabajo dedicado, durante este breve periodo que estuve al frente de la gestión de esta importante cartera. A todos ellos, gracias. — Carlos Bruce (@Carlos_Bruce) 26 de abril de 2019

"Agradezco a los trabajadores y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a las autoridades regionales y locales, y a los congresistas que me apoyaron para lograr que el MTC encamine los principales proyectos de infraestructura que el país requiere", publicó, por su lado, Edmer Trujillo.

Agradezco a los trabajadores y funcionarios del @MTC_GobPeru, a las autoridades regionales y locales, y a los congresistas que me apoyaron para lograr que el MTC encamine los principales proyectos de infraestructura que el país requiere. — Edmer Trujillo Mori (@EdmerTrujilloM) 26 de abril de 2019

Los Temerarios del crimen y terminal informal de Fiori

Carlos Bruce, que había regresado a dicho ministerio en marzo de 2019, renunció en el marco de las investigaciones que la Fiscalía viene realizando en su contra por pertenecer presuntamente a Los Temerarios del crimen junto a otros parlamentarios.

Como se recuerda, el principal implicado -hoy tras las rejas- es David Cornejo Chinguel, exburgomaestre de Chiclayo, que sería el cabecilla de una organización criminal dedicada a delitos de corrupción como el de otorgar licitaciones de obras públicas a empresas a cambio de favores económicos.

"Había desagües destrozados en nueve municipios al norte del país; 8 alcaldes a nuestra solicitud nos enviaron sus expedientes técnicos porque nosotros teníamos la competencia", explicó el también parlamentario sobre su relación con David Cornejo..

"Solamente uno se negaba (David Cornejo), me informan de esa situación y el viceministro me dice ‘por qué no lo llama usted a ver si entra en razón’ […] La secretaria me comunicó […] Le digo ‘alcalde, qué le pasa, pase los expedientes de una vez que usted le está haciendo daño a la población de su municipio, usted no tiene ni la plata ni la competencia’, aceptó, nos envió un expediente (mal hecho) y eso fue todo (el contacto con el alcalde)", finalizó Carlos Bruce.

A su turno, el presidente de la PCM, Salvador Del Solar, indicó que en Día D que el Ejecutivo no se podía dar el lujo de tener dos autoridades que dediquen “parte de sus energías a defenderse” en simultáneo con su labor ministerial.

Por su parte, Edmer Trujillo fue muy criticado por la tragedia sucedida en el terminal informal de Fiori, en la que fallecieron más de 15 personas. Varios congresistas incluso venían preparando un pliego interpelatorio.

“El ministerio no estaba preparado para eso. Este es un ministerio con muchas responsabilidades que abordar. Es imposible que en un año pueda resolver todo. Lo importante es comenzar”, señaló Edmer Trujillo sobre el tema a El Comercio.

“Por ejemplo, estamos creando el programa nacional de transporte urbano, que busca acercarse a las ciudades. Estamos reestructurando el ministerio. Nos hemos encontrado con normas y reglamentos desactualizados, y estamos en proceso de cambiarlos”, agregó Trujillo.

Nuevos ministros de Vivienda y Transportes

En sustitución a los dos exministros, toman el cargo como titulares Miguel Estrada por Vivienda y Saneamiento y María Jara por Transportes y Comunicaciones.