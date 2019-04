Susana Villarán permanece en su casa tras declaraciones de Barata [FOTOS]

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, fue captada esta tarde en su casa de Lurín donde permanece cumpliendo las medidas de restricción que le impuso el Poder Judicial por el caso Odebrecht. A ella se le acusa de haber recibido dinero para la campaña de la NO revocatoria, según Jorge Barata.

Susana Villarán fue vista acompañada con personas de su entorno cercano en su vivienda. Horas antes, hizo un pronunciamiento a través de Facebook dando a conocer su malestar por la presencia de medios de comunicación que esperan cualquier eventualidad judicial.

"Durante cinco días (y aún continúa) periodistas de diversos medios de prensa están apostados frente a mi domicilio a pesar que les he dicho que no declararé. No solo me perturban sino también a quienes viven en los departamentos contiguos. Este cerco mediático está afectando mi salud", sostuvo Susana Villarán.

Cabe recordar que, durante los interrogatorios en Brasil por parte del Equipo Especial, Jorge Barata confirmó que Odebrecht entregó 3 millones de dólares a la campaña de NO revocatoria a Susana Villarán. Incluso, manifestó que ella misma lo llamó para verificar la entrega.

"José Miguel Castro (exgerente municipal durante la gestión de Villarán), pidió US$ 3 millones para la campaña de Susana Villarán, y ella me llamó para agradecer y decir que la conversación con Castro era correcta", declaró Jorge Barata al Equipo Especial.

Susana Villarán es investigada por los delitos de lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión. En noviembre del 2017, el El Poder Judicial dictó una orden de impedimento de salida del país contra la exalcaldesa. En agosto del 2018, esta medida se amplió por 12 meses más.