“Propuestas aberrantes”

Señor Director:

Ante las últimas declaraciones de la congresista Yeni Vilcatoma, se confirma que era importante el referéndum con respecto a la no reelección inmediata de congresistas. El querer crear una comisión para investigar el trágico suicidio del expresidente es penosamente aberrante. Asimismo, dejó entrever sobre una posible moción de vacancia contra el presidente Vizcarra. Es preocupante que se trate de generar mayor inestabilidad en el gobierno, justo y coincidentemente cuando se están haciendo los esfuerzos necesarios para luchar contra la corrupción.

Por otro lado, la congresista Luciana León plantea un proyecto ley que busca modificar la prisión preventiva. Esta iniciativa ha sido respaldada por colegas de su bancada y de Fuerza Popular. Es evidente que lo único que buscan con este proyecto es proteger a personas de su entorno que, hoy mismo, fueron señaladas por Barata en los últimos interrogatorios en Curitiba por parte de la Fiscalía peruana. Este Congreso hizo todo lo posible para perder lo poco de credibilidad que aún le quedaba.

Joel Peña

joel.0604pv@gmail.com

Energía limpia para el Perú

Señor Director:

A lo largo del Perú existen muchas localidades sin energía, al no tenerla no pueden tener calidad de vida acorde con los tiempos y menos desarrollar proyectos emprendedores, etc. En noviembre del 2018 se prepublicó un decreto supremo que reconoce a la generación de energía solar y eólica potencia firme para que las energías renovables tenga más oportunidades en el mercado. En noviembre Chile lideró por primera vez el ranking mundial de energías renovables. Tanto la empresa privada como el Estado apostaron para financiar proyectos de energía renovable. La empresa Climatescope 2018 elaboró un informe sobre 103 países, analizando las políticas públicas para orientar y financiar proyectos por la implementación de políticas gubernamentales, inversión y cambio del carbón en la generación de energía. En el Perú, 4,4% de la matriz energética proviene de energía limpia, mientras que las fuentes de ERNC (Energías Renovables No Convencionales) en Chile alcanzarían un 18% de participación.

El Perú debe acelerar las inversiones para este sector de energías limpias, falta un Reglamento de la Ley Generación Distribuida, que permitiría a personas instalar paneles solares en sus casas que permitirían ahorros además de tener incentivos por los excedentes de generación. Existen más de 100 empresas instaladoras de paneles solares que podrían hacer crecer el mercado y beneficiar a zonas aisladas del país. Una de las metas del Gobierno para el 2021, a escasos dos años del Bicentenario, es que toda la población debería gozar de los beneficios de la electricidad y si es de energías renovables mucho mejor.

José Darío Dueñas Sánchez

dni 08776500

Xenofobia en Huancayo

Señor Director:

Hace algunas semanas, el alcalde de Huancayo, Henry López, lanzó una amenaza: la municipalidad va a emitir una ordenanza que decreta la ciudad “libre de venezolanos”. Una barbaridad digna de retrógradas.

Resulta impresionante que aún exista gente con tamaña estrechez mental que piense de esa manera. Gente que no entiende los conceptos de solidaridad, de fraternidad latinoamericana. Los venezolanos están acá en Perú no porque les guste visitar el Paseo de las Aguas.

Que a este sujeto que funge de alcalde de Huancayo no le simpatice la gente venezolana, vaya y pase. Pero lo que no se puede aceptar es que se aproveche de la función pública para hacer demagogia adoptando poses xenófobas buscando obtener un rédito posterior, de cara a una futura reelección.

Fernando Arauco Granados

dni 25597931