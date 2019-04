Tubino señala que moción de de vacancia de Vilcatoma no tiene fundamentos

En una entrevista radial, el congresista fujimorista Carlos Tubino no se mostró de acuerdo a las intenciones de Yeni Vilcatoma de presentar una moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.

Como se recuerda, Yeni Vilcatoma señaló el jueves 25 que su equipo de trabajo viene efectuando un informe contra el mandatario, agregando que se encuentran en fase recopilatoria.

“No puedo negar que en mi despacho estamos elaborando una moción de vacancia. Estamos en una etapa de recopilar información, por eso lo manteníamos en reserva. No la hemos acabado aún, cuando lo concluyamos convocaremos a los medios”, comentó Yeni Vilcatoma a la prensa.

A su turno, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, comentó que el país necesita estabilidad y que la iniciativa no tiene el fundamento necesario para respaldarla.

“No conozco cuáles son los fundamentos que ella va a colocar en esto, pero lógicamente hay que verlo, yo creo que nada se puede rechazar así de plano y de acuerdo a eso se toma una decisión [...] Yo creo que hoy el Perú necesita estabilidad política", manifestó para Exitosa. No obstante, agregó lo siguiente:

"En este sentido acá no hay fundamentos que realmente ameriten el tema, entonces –por supuesto– que debemos inclinar la balanza por la estabilidad y analizar el tema. Es un tema de debate, ni vamos a estar ni para un lado, ni para el otro".

Por otro lado, Carlos Tubino enfatizó que su partido no ha coordinado con Yeni Vilcatoma dicha moción, y que se enteró del trabajo de la parlamentaria por las noticia de los medios.

“Yo me he enterado de esta moción que quiere presentar la congresista Vilcatoma a través de los medios de comunicación, no teníamos idea del tema. Ella pidió licencia de Fuerza Popular, no participa en nuestras reuniones y no tenemos ningún control sobre las decisiones que ella toma”, informó Tubino.

Carlos Tubino reafirmó su posición a través de su cuenta de Twitter, donde escribió que el tema tema se debe analizar con responsabilidad.