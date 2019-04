Contraloría cuestiona a más funcionarios de Cáceres Llica en Arequipa

Arequipa. No hay día que no aparezcan cuestionamientos a los funcionarios de Elmer Cáceres Llica. Uno es Ademir Medina Gonzales, encargado de procesos de selección en la unidad de Logística y Servicios de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema).

Medina fue sancionado con 2 años de inhabilitación por la Contraloría. La ratificación se dio el pasado 12 de febrero. Según la resolución 0029-2019 de la Sala 1 del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría, Medina y otros dos implicados favorecieron a un postor cuando formaban parte del comité de adjudicación directa del municipio de Socabaya en 2013. Además, otorgaron puntajes superiores que no correspondían a dicho postor en el proceso para hacer el expediente “Mejoramiento de los servicios administrativos”. La Contraloría determinó que Medina y compañía actuaron parcializadamente.

Ese proceso inició en agosto del 2017, casi cuatro años después del hecho. En noviembre de 2018, la Contraloría determinó 2 años de inhabilitación del ejercicio de la función pública por ser falta muy grave. Mendoza apeló y además solicitó se declare que el caso prescriba. La Contraloría no admitió esto, por lo que desde febrero Medina no debería seguir trabajando en Autodema. Sin embargo, sigue allí ejerciendo el cargo. Además, según la Sunedu, tampoco registra título, por lo que no se explica cómo fue contratado.

El jefe del área de Logística, Henry Motta, indicó que sí conoce de la sanción contra Medina, pero que lo mantiene en el cargo gracias a una medida cautelar favorable a Mendoza. “Todos tenemos derecho a trabajar. Ya inició su proceso judicial”, indicó.

Hay otros funcionarios cuestionados por Contraloría al no cumplir el Cuadro de Asignación de Personal (CAP). Se trata del gerente ejecutivo de Autodema, Marcelo Córdova; jefe de la oficina de Planificación Yony Apaza Yucra; el subgerente de Promoción de la Inversión Privada, Daniel Belejes; el subgerente de Saneamiento Territorial, Juan Paredes Vega, y el subgerente de Acondicionamiento Territorial, Frank Calisaya Samaria.