Bartra cuestiona a Barata pese a revelaciones

La congresista fujimorista y expresidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, se refirió acerca de los logros obtenidos por los fiscales en su viaje a Brasil, en el que interrogaron a Jorge Barata por el caso Lava Jato.

La parlamentaria señaló que en los 4 días de entrevistas, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú y potencial colaborador eficaz, no ha dicho nada novedoso a las investigaciones previas.

"Siento como si estuviésemos en febrero o marzo de 2018 porque Jorge Barata no ha dicho absolutamente nada que sea nuevo, que no se haya conocido, o que no esté recogido con respecto a los megaproyectos en el informe de la comisión investigadora que nosotros presidimos y que el Congreso de la República aprobó", señaló Rosa Bartra para RPP.

A su vez, manifestó sobre los 4000 folios que Jorge Barata se ha comprometido a entregar a los fiscales, que su comisión investigadora tiene más de un millón y que pueden ser empleados para el caso.

"Yo no voy a calificar eso porque todos pueden sacar sus conclusiones, pero ¿cuál es la novedad? ¿Qué es lo que no hayamos conocido antes ya? Y encima de eso dicen que van a dar los documentos que corroboran esto más adelante...4000 folios, sería bueno recordar que en la comisión investigadora hay más de un millón que pueden usar y están a su servicio", comentó.

"Si hubiese alguna novedad nosotros tendríamos probablemente la misma satisfacción que tienen los fiscales ahora, que no sabemos en que se sustenta. Dicho ello, esperamos que la investigación pueda realmente rendir frutos, que realmente podamos tener evidencias de quienes fueron los que se coludieron con la empresa brasileña", añadió.

Por otro lado, Rosa Bartra finalizó sus declaraciones hablando sobre el informe que viene preparando su colega Yeni Vilcatoma para solicitar la vacancia del mandatario Martín Vizcarra.

"No conozco estos elementos de convicción que está trabajando el despacho de la congresista Vilcatoma, habrá que esperar a los siguientes días cuando ella los presente, pero evidentemente también estamos conociendo ahora hechos que no son nuevos, pero que se deben poner en vigencia alrededor del Club de la Construcción; habría que ver hasta donde alcanzan estos vínculos al presidente de la República", culminó.