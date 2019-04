“Comentarios Reales”

Señor Director:

He leído el artículo publicado en la edición nacional de su diario y replicado en su edición web https://larepublica.pe/cultural/1453283-inca-garcilaso-agravio-cusco, en el cual el Sr. Rafael Ojeda, una persona que no pertenece al ambiente académico o editorial, escribe sobre un “libro” que critica nuestra edición de los Comentarios Reales de los Incas (MPC, 2018). El aludido lo hace comprometido corporativamente como aliado comunicacional de los malintencionados críticos. Evidente.

Me asombra que se reincida de manera absurda en una extraña idea según la cual esta obra no pueda ser tocada por nadie, como lo expresó casi literalmente el Sr. Ángel Avendaño en un “prólogo” escrito casi con resentimiento o irracionalismo, se diría. Se hace necesario expresar responsablemente que eso es falso, como queda en evidencia consultando varias selecciones editadas por especialistas como José de la Riva Agüero (1929), Juan José Vega (1994), Ricardo González Vigil (2016), etc.

Este ejemplo documentado aclara que los Comentarios Reales sí pueden y deben ser editados para el público en versiones amigables y de calidad editorial e historiográfica. Debo indicar que los intransigentes críticos, reacios a discutir en foros académicos, no son especialistas en el Inca Garcilaso. Y es de observar que sus motivaciones son, en realidad, chovinistas y xenófobas, lo que revela una oscura celopatía anticultural.

Lamento que el Sr. Ojeda se haga eco de críticas que no tienen sustento ni valor objetivo y que, en el afán de apoyar a su círculo de amistades, y este es realmente el quid del asunto, escriba de manera engañosa y obsecuente. Por ello se hace necesario expresar una verdad compartida por muchos especialistas que valoran nuestra selección de los Comentarios Reales, y esta verdad es muy simple: que se trata de un trabajo bien hecho, realizado para apoyar el desarrollo de habilidades lectoras de los estudiantes del Cusco.

Alejandro Herrera Villagra

Antropólogo e historiador CE 001340737

“No se deje humillar”

Señor Director:

Me ha dado mucha pena ver a la congresista Luciana León saliendo en defensa de Alan García, junto a dos “dinosaurios” apristas. No sé si la obligaron a estar con ellos y hablar a favor del expresidente.

Se me vino a la mente la figura humillada de Pilar Nores cuando el Sr. García hizo pública la existencia de un hijo extramatrimonial con una “Sra. de altas cualidades”.

Qué pena, congresista León. Recuerde que el expresidente le dijo “rata” a su padre, quien salió libre después de tres años al ser declarado inocente. Sea consecuente, señora congresista, y no se deje humillar.

Luis Valencia G.

DNI 07211842

Un Congreso eficiente

Señor Director:

Los asesores, personal de confianza, deben ser evaluados con base en su CV y experiencia comprobada. Por concurso público es una alternativa, aunque podría ser muy engorrosa. Lo que debería plantearse es la reducción de asesores.

Un congresista debe estar preparado y, una vez que ingrese como tal, el Estado debe tener un mecanismo para contabilizar los proyectos presentados, leyes aprobadas, qué tanto impacto tienen en la economía nacional y/o regional. Tanto los congresistas como sus asesores (sobre todo ellos) deben estar preparados para avanzar en planes y proyectos en bien del país.

Además la eficacia de los congresistas debe medirse por los proyectos presentados y aprobados. Nos merecemos un Congreso eficiente y proactivo, supercompetitivo.

José Darío Dueñas Sánchez

dni 08776500