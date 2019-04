Castro admite que su trabajadora pagaba internet de su oficina

Liz Ferrer Rivera

El congresista tacneño Jorge Castro Bravo reconoció ayer que la excoordinadora de su oficina de enlace en la ciudad de Tacna, Paola Alave, pagaba el servicio de internet de forma voluntaria y prestaban sillas para ese espacio de atención ciudadana. Según el parlamentario, los servidores realizaban también óbolos para costear actividades en su oficina de corte político o de solidaridad con casos sociales.

Las declaraciones de Castro surgieron a raíz de una denuncia, que habría realizado su excoordinadora Paola Alave Quispe, de que los trabajadores de la oficina del parlamentario pagaban los servicios de esta.

Castro despidió a Alave el 5 de abril y, una semana después, interpuso una denuncia en la Comisaría de Gregorio Albarracín, cuando intentaba retirar documentos. Ese despacho se ubica en la avenida Municipal del referido distrito.

La noche del miércoles, Castro fue entrevistado al salir de un evento público por una periodista de Lima que investiga la denuncia de Alave. Los cuestionamientos estaban referidos a supuestos cobros de diezmos y que los trabajadores pagaban con su peculio los servicios de esa oficina. Ayer el parlamentario tacneño negó cobrar diezmos. Señaló que Alave sí colaboró con sillas para la oficina, pero fue por su voluntad. Además, señaló que su oficina no necesita internet y que fue un acuerdo de sus coordinadoras contar con ese servicio. Él dijo que recién se enteró de ese acuerdo.

Castro no quiso aclarar quién pagaba los servicios básicos, como agua y luz, de su despacho en Tacna. "La mayoría de veces he pago yo los servicios. Ojo, ese local es de mi propiedad y yo dejé de percibir un alquiler de US$ 3000, para que funcionara allí la oficina de coordinación", comentó.

Detalló que sus trabajadores hacían óbolos, en un inicio, para actividades destinadas a fortalecer el Frente Amplio. Erika Cancino, asesora de Castro, señaló que, de forma voluntaria, ella y sus compañeros colaboraron en febrero con los damnificados de Mirave. ❖