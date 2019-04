Historias de plomo

El primero de septiembre de 2002, el general del Ejército Óscar Villanueva Vidal, conocido con el apelativo de “El cajero de Montesinos”, usó una pistola Browning para dispararse un tiro en la cabeza.

En una carta que dejó a sus familiares afirmaba que había tomado la decisión de acabar con su vida porque no deseaba que sus familiares terminaran en la cárcel por su responsabilidad. Villanueva había sido encargado por Vladimiro Montesinos para organizar una bolsa de financiamiento de la campaña de la re-reelección de Alberto Fujimori y había logrado acopiar 40 millones de dólares de los traficantes de armas Moshe Rothschild, Enrique Benavides y Claus Corpancho. Para recibir el dinero en el Perú abrió cuentas a nombre de su esposa, su suegra y sus cuñados, entre otros familiares, en el Banco de Comercio.

El descubrimiento del corrupto esquema financiero lo hizo el autor de esta columna, en La República. El general Villanueva, en un intento de salvar de la cárcel a su familia por su culpa, comenzó a delatar a los empresarios que contrataban con las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior en un intento de evitar que la madre de sus hijos fuera a la cárcel. No soportó verlos enmarrocados y se voló la cabeza. El periodista no tuvo responsabilidad por su conducta. Otros dos oficiales del Ejército también involucrados en corruptas adquisiciones de armamentos siguieron el mismo rumbo hacia ese destino irreversible: el suicidio.

El reportero de investigación no tiene por qué asumir las decisiones fatales de los autores de los delitos. Estos actúan bajo el influjo de sus propias emociones, miedos o pánicos.

Conocí al general Óscar Villanueva Vidal, quien intentó de distintas formas que no publicase nada, ofreciendo algo mucho más tentador que el dinero: información sobre otros casos de corrupción de su propia institución.

No puedo negar que fue devastadora la noticia de la violenta muerte de Villanueva, porque ocurrió cuando lo investigaba y me preparaba para continuar con más publicaciones. Lo mismo sucedió con Alan García. En 2001 vino a La República y me felicitó por mi trabajo. Durante su segundo gobierno, fui uno de los periodistas a los que mandó espiar a la DINI. Habíamos terminado de documentar los estrechos vínculos que mantenía con Luis Nava Guibert y Miguel Atala Herrera, quienes, ahora se sabe, actuaron como sus testaferros. Decir que optó por la muerte influenciado por los reportajes de investigación que lo implicaban, es completamente falso.

García no quiso estar vivo cuando se supiera la verdad. No hay nada heroico en esa decisión.