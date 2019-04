Marcha [EN VIVO] desde Plaza San Martín en apoyo a Domingo Pérez y Rafael Vela

EN VIVO Marcha ciudadana a favor de fiscales del caso Odebrecht

6:50 p.m. La marcha se encuentra en la av. Garcilaso de la Vega (ex Wilson). Van en dirección al Palacio de Justicia. Esta marcha se realiza en el contexto del interrogatorio a Jorge Barata.

Resguardo policial a la marcha a favor de los fiscales que investigan el caso #Odebrecht #LavaJato pic.twitter.com/2sI1R43DGk — Grace Mora Dávalos (@Gracemorad) 25 de abril de 2019

6:30 p.m. Ciudadanos dejan la Plaza San Martín, por la avenida Nicolás de Piérola en dirección a la av. Tacna para expresar su apoyo a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela.

Inicia la marcha a favor de los fiscales que se encuentran investigando el caso #Odebrecht @larepublica_pe pic.twitter.com/b00tq2JVd1 — Grace Mora Dávalos (@Gracemorad) 25 de abril de 2019

Marcha en favor de fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela

Desde la Plaza san Martín se viene realizando una marcha EN VIVO en favor de los fiscales a cargo de las investigaciones relacionadas al caso Lava Jato y de los jueces de los procesos vinculados.

El recorrido ciudadano se realiza en medio de un contexto de los interrogatorios realizados al exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, y las críticas de los opositores respecto a las medidas cautelares contra los implicados al caso sobre la constructora brasileña.

La diligencia fiscal se viene realizando en Curitiba, Brasil, desde el martes 23. En estos interrogatorios, Barata ha declarado sobre las presuntas coimas por el Metro de Lima, la IIRSA Sur, las campañas electorales del fallecido Alan García, Lourdes Flores y Susana Villarán.

El colectivo No a Keiko ha difundido la marcha a través del Facebook, programada desde las 5 p.m.

Desde la semana pasada, el Equipo Especial Lava Jato viene siendo cuestionado por las medidas cautelares solicitadas por las investigaciones relacionadas al caso Odebrecht. El fiscal José Domingo Pérez fue criticado por militantes y congresistas del Apra a raíz del suicidio de Alan García en medio de una detención preliminar en su contra. Fuerza Popular acusó un uso indebido de la prisión preventiva respecto a la que se dictó contra Pedro Pablo Kuczynski.

No obstante, el fiscal Rafael Vela señaló que los pedidos de medidas cautelares se deben a casos en los que se dictó sentecia y no estaba habido el condenado, como el ex gobernador regional del Callao, Félix Moreno.