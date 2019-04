Lo que hacemos bien

Ya se habla del Perú como un lugar en el que se hace justicia. Se comenta internacionalmente que aquí las cosas se están haciendo bien. En serio, quién lo diría, que luego de ser uno de los países con más autoridades corruptas nos íbamos a convertir en modelo de derecho e imparcialidad. O, tal vez, tiene lógica, es su consecuencia. También somos un lugar para la memoria y la reparación.

Al menos en parte. En España envidian nuestra Comisión de la Verdad, nuestro Museo de la Memoria. En Brasil ni se diga, el miserable de Bolsonaro acaba de decir que quienes buscan huesos son los perros. En Chile miran con anhelo que tengamos algunos presidentes en la cárcel y otros por caer, cuando a ellos todos se les han escapado. En todas partes se elogia a nuestra prensa autónoma, a los que destaparon el tinglado que involucra a presidentes, alcaldes, dueños de periódicos y empresarios de la construcción como Graña y Montero. Nuestros jueces y fiscales son entrevistados en periódicos globales de referencia como los nuevos héroes modernos.

Y no solo son profetas fuera de su tierra. Ya vimos cómo, pese a las campañas en contra de quienes limpian las cloacas de nuestra clase política, la población los respalda y siente simpatía por ellos. No solo el de juez anticorrupción fue el disfraz de Halloween favorito de los niños, sino que entre el 60 y el 70 por ciento de peruanos apoyaba la gestión de Domingo Pérez a fines del año pasado. Me atrevería a decir que, pese a los últimos incidentes, esa cifra ha aumentado en estos días de suicidios e interrogatorios. Vamos por buen camino. Ahora queda todo lo demás: esperar que hayamos sacado una lección de estas más de tres décadas de robo público y que no volvamos a entregarles el país a los corruptos.