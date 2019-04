Keiko Fujimori: Corte Suprema evaluará si admite casación este viernes

Este viernes la Sala Suprema Penal Permanente del Poder Judicial evaluará si admite o no la casación presentada por la defensa de Keiko Fujimori contra la prisión preventiva de 36 meses. A la lideresa de Fuerza Popular se le acusa del delito del lavado de activos por el caso Odebrecht.

Esta audiencia privada está programada para las 8:30 de la mañana. El tribunal supremo evaluará si el recurso presentado por Giuliana Loza cumple con los requisitos de forma y no de fondo. En esta nueva instancia, la defensa de Keiko Fujimori buscaría cambiar la prisión preventiva por comparecencia restringida.

La Sala Suprema Penal Permanente conformada por Aldo Figueroa, Hugo Príncipe, Iván Sequeiros, Zavina Chávez analizará si el caso es de relevancia procesal. En esta misma audiencia se analizará los recursos presentados por Jaime Yoshiyama, Pier Figari y Luis Mejía Lecca.

Cabe recalcar que el 11 de abril la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema (CS) revocó la prisión preventiva del hijo del abogado Hernán Costa, Néstor Costa López, y se la cambió por comparecencia restringida e impedimento de salida del país: casación N° 1445 – 2018.

Entre los argumentos sobre la aplicación de la prisión preventiva de este fallo, el tribunal señaló que no es necesaria así no exista arraigo laboral y que los viajes al extranjero del acusado no necesariamente constituyen peligro de fuga.

Con este antecedente, la defensa de Keiko Fujimori usaría esta casación (N° 1445 - 2018) para cambiar la prisión preventiva a una medida menos severa.

La audiencia reservada se llevará a cabo desde las 8:30 de la mañana en la sede de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, ubicada en el Palacio de Justicia.