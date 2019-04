Úrsula Letona a favor de evaluar retorno de Kenji Fujimori a Fuerza Popular

La legisladora Úrsula Letona señaló que Fuerza Popular debe evaluar el retorno de Kenji Fujimori a la bancada porque cuenta con "presunción de inocencia", aunque acepta que los hechos por los que se le acusa son "gravísimos".

Letona se mostró de acuerdo con sus excolegas fujimoristas Luz Salgado y Luis Galarreta, en que el retorno del último hijo de Alberto Fujimori debe ser debatido en Junta de Portavoces.

"Lo evaluaría, coincido con Luz Salgado en que es un tema que tenemos que mirar, si nosotros mismo reclamamos el respeto irrestricto de la presunción de inocencia", declaró a la prensa.

La congresista sostuvo que Kenji Fujimori, a pesar de las pruebas en su contra, no debe ser acusado hasta que no tenga una sentencia condenatoria. Agregó que "no se puede impedir la voluntad popular" al ser el parlamentario con más votos en las elecciones.

"El congresista Fujimori goza de esa presunción de inocencia y por lo tanto el hecho de que se le investigue en el Ministerio Público no puede impedir la voluntad popular. Recuerden que fue el congresista más votado en el 2016", señaló.

Sin embargo, Letona aceptó que los hechos por los que se denunció, relevados con los 'Kenjivideos', a Kenji Fujimori son gravísimos y estaban involucrados el entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ministros y congresistas.

Explicó que a raíz de estos hechos todo el Parlamento decidió "tomar una acción política" por lo que se le suspendió mientras dure el proceso penal por la presunta negociación de votos para evitar la vacancia del exmandatario PPK.

Letona consideró que con el suicidio del exmandatario Alan García el país debe revaluar y respetar la presunción de inocencia hasta que no se halle culpable a alguna persona.

"El día de hoy la situación de nuestro país ha tenido un vuelco dramático luego del suicidio del presidente garcía, por lo tanto creo que nos toca a todos revaluar", manifestó.

Enfatizó que no avalará que "se apliquen prisiones preventivas selectivas bajo el argumento o criterios totalmente inconstitucionales". Agregó que no se volverá a referir a una persona afectando su presunción de inocencia.

"Yo no voy a referirme nunca más a una persona afectado su presunción de inocencia. Mientras una persona no tenga una sentencia condenatoria, yo no voy a permitir que a esa persona se le acuse", reiteró.