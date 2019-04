Precisan sobre nota

Señor Director:

Con fecha 21 de abril del 2019 (página web) han manifestado que el suscrito es un sacerdote falso, que busca dinero, donaciones, que la Iglesia Católica Ortodoxa del Perú no está reconocida, dándole el adjetivo de falsa, que los sacramentos no son válidos y los documentos son apócrifos, entre otros, que agravian mi honor, mi persona y sobre todo la de mis sacerdotes, de nuestro trabajo apostólico en el Perú y en nueve países donde nos encontramos...

El suscrito es obispo de la Iglesia Católica Ortodoxa del Perú (ICAOP), reconocida por el Estado peruano... Sin embargo, en sus expresiones vertidas públicamente aducen que soy un “falso sacerdote”, desconociendo así que hemos recibido válidamente el Ministerio Sacerdotal y Episcopal a través de la Sucesión Apostólica, y dando así a entender que la Iglesia Católica Romana es la única que cuenta con sacerdotes “legítimos”... Sus expresiones dirigidas a mí también manifestaron de que busco dinero, solicito donaciones a nombre de la iglesia Romana, de que nuestra iglesia es falsa, no está reconocida, entre otros dichos...

Sus expresiones son lo opuesto a lo dicho por el papa Juan Pablo II en la Encíclica Ut Unun Sint, Numeral 57”(...). Nunca me he presentado como iglesia “Romana”. De igual modo, considero oportuno reiterarle que nuestra iglesia es legítima ante el Estado peruano, nuestros fieles en el Perú y en el mundo, ante el Patriarcado Sirio Ortodoxo de Antioquía, con el que guardamos relación oficial, sobre todo ante los ojos de Dios y las escrituras.

La fe ortodoxa es un estilo de vida correcto para sentar los valores en una comunidad, no es para buscar enfrentamiento entre los que profesan la fe cristiana.

Mi persona y nuestra amada iglesia nunca han usurpado lugares que no le correspondían, ni estafado a nadie. Por el contrario, trabaja donde la iglesia Romana y similares no lo hacen siendo el trabajo nuestro una verdadera tarea evangélica.

Francisco Ángel E. Morán Vidal

obispo ICAOP DNI: 09937697

No está investigado

Señor Director:

En relación al artículo y fotos publicados el 23 de abril del 2019, en la página 3, por el señor César Romero en los que figuran las fotos de una serie de personas investigadas e involucradas en diferentes procesos ligados con el caso Lava Jato, donde aparece la foto del Sr. César Peñaranda Castañeda en relación al interrogatorio que se estará haciendo en Curitiva-Brasil el jueves 25 del presente mes al Sr. Jorge Barata sobre la empresa supervisora Alpha Consult.

Al respecto, en el proceso de investigación realizada por la fiscalía contra la empresa Alpha Consult y el Sr. Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, no figura como investigado el señor César Peñaranda C., el mismo que nunca ha sido socio de la empresa Alpha Consult y que dejó de ser director de la misma hace aproximadamente dos años.

El Sr. César Peñaranda C. no está considerado como investigado ni involucrado en el proceso que sigue el Equipo Especial de la Fiscalía contra el Sr. Rómulo Jorge Peñaranda C. y la empresa Alpha Consult.

Giovanni Suárez Lazo

Gerente general

El cierre en Mesa Redonda

Señor Director:

El alcalde Jorge Muñoz anunció el cierre de los establecimientos comerciales de Mesa Redonda por tres semanas, incluso los que tenían licencias aprobadas por Defensa Civil, justificando hacer una evaluación más profunda. El mismo alcalde dice que “no le temblará la mano para revisar 18.217 licencias otorgadas”. El cierre de esa zona comercial “manu militari” durante tanto tiempo, es un exceso por cuanto la víspera del Día de la Madre es una de las dos mayores temporadas de ventas, sin que se haya dispuesto amnistía o prórroga de las fechas de vencimiento de deudas, sobre todo bancarias, por dicho cierre.

Humberto Tochio

dni: 07929983