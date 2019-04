Odebrecht: el día que Alan García negó haber ido a la casa de Jorge Barata [VIDEO]

En el segundo día de interrogatorios, Jorge Barata desmintió lo dicho por Alan García en el 2017 referente a unas reuniones. En aquella oportunidad, el exmandatario señaló que no había ido a la casa del exjefe de Odebrecht en el Perú.

En febrero 2017, Alan García dio una entrevista a Cuarto Poder en donde dijo: "Yo no tengo amistad con el señor Jorge Barata. Jamás ha estado en mi casa. [¿Usted no ha ido a su casa?] Que yo recuerde no", dijo el exmandatario.

Sin embargo, esta mañana Jorge Barata dijo lo contrario, ya que aseguró que se reunió con el exlider aprista en más de una oportunidad. Sostuvo que las reuniones eran de carácter "social y amical", y que durante estos espacios degustaban de feijoada brasileña.

Jorge Barata añadió que su relación con Alan García era muy estrecha, ya que conversaban con mucha regularidad, viajaban juntos a inauguraciones de obras y almorzaban algunas veces. Reventó que durante su segundo gobierno, García Pérez tuvo hasta 13 reuniones oficiales con el exjefe de Odebrecht en el Perú.

Más confesiones de Jorge Barata

En este segundo día de diligencias, Jorge Barata también confirmó que financió la campaña del segundo gobierno de Alan García. El exjefe de Odebrecht en el Perú reconoció que se reunió hasta trece veces con el líder aprista en citas oficiales en Palacio de Gobierno.

En otro momento de sus declaraciones a los fiscales peruanos, Jorge Barata señaló que Luis Nava y Miguel Atala eran “los Maiman” de Alan García, cuando este ejercía su segundo mandato.