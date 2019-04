El adiós de Alan García

Señor Director:

Alan ha sido un extraordinario político. Un personaje polémico que desata amor y odio incluso en los momentos más tristes de su despedida. Alan se suicidó para no enfrentar la justicia. La corrupción, la nueva peste del mundo. Él se suicidó, él se disparó, y no los fiscales, ni el presidente Vizcarra. Ahora la lucha contra la corrupción no puede perder impulso y los fiscales deben seguir adelante. Las investigaciones por corrupción persiguieron al entorno de García, los exfuncionarios de sus gestiones fueron procesados y recluidos en prisión por los casos de Lava Jato, Petroaudios y Narcoindultos. Según la opinión de Mario Vargas Llosa, “este es un proceso que no se puede y debe detener, porque de él depende que nuestro país salga por fin del subdesarrollo”. Alan dejó un partido aprista sin líder. Todo lo tuvo planeado, hasta su suicidio, como bien lo demuestra su carta.

Julio Porles Ramírez

DNI: 10001263

No culpar a los fiscales

Señor Director:

Está mal echarles la culpa a los fiscales de la detención preliminar o detención preventiva que se viene dictando a varios procesados en corrupción. En estos procesos, quien la dicta es un juez de garantías constitucionales, toda vez que los fiscales son, únicamente, requirientes y, en algunos casos, ordenan la libertad de un detenido, pero jamás pueden ordenar la detencion de una persona, porque esta solo depende de un juez de garantías, como bien lo dice la Constitución el NCPP.

Guillermo D. Guado Correa

DNI: 16424920

Historia con contexto

Señor Director:

Hablar de datos específicos de la historia sin darle contexto es casi tan absurdo como hablar del resultado final de un partido de fútbol sin analizar los noventa minutos. Hacerlo hará que se pierdan muchos datos importantes. Por ello, cuando se hable de Alan García en la historia del Perú no se podrán limitar a decir que nunca fue hallado culpable, como muchos apristas esperan. Curiosamente son los propios militantes del partido de Haya de la Torre quienes dan uno de los principales argumentos para entender que García Pérez no quedó impune en el juicio de la historia. Porque resulta difícil creer que una persona podía ser tan inteligente, como hasta los propios rivales del exmandatario afirman, y al mismo tiempo tan ingenuo como para no haberse percatado de lo que venía ocurriendo a su alrededor. Casos como el de Bagua, los petroaudios, los narcoindultos o los sobornos que recibía Luis Nava no podrían haber ocurrido sin la anuencia del jefe de estado. Pensar que no sabía sobre lo que sus hombres de confianza hicieron durante los años del Apra en el poder es casi tan ingenuo como creer que Alberto Fujimori desconocía sobre las acciones de Montesinos durante los años noventa. La justicia favorece en parte a Alan García debido a que los procesos en su contra no podrán hallarlo culpable por haber fallecido pero estará por siempre en la historia del país como el presidente de un periodo marcado por la corrupción y los malos manejos.

Cristian Rebosio Aguilar

DNI: 73684413

Discursos no cumplidos

Señor Director:

La mayoría de políticos manifiestan, en sus discursos contra la corrupción, su interés de acabar con esta lacra enquistada en nuestra sociedad, con la expresión de que la combatirán hasta las últimas consecuencias “caiga quien caiga”. Pero, esto no sucede.Últimamente, se han visto muchos casos al respecto.Seguramente, en el futuro, lo pensarán mucho antes de prometer lo que no se va a cumplir, sobre todo si les atañe a ellos mismos.

Ma. Antonieta Fernández

DNI: 06628724