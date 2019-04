Implicados se mostraron conformes con declaración de Jorge Barata en Brasil

Pese a las expectativas generadas por la declaración de Jorge Barata en Brasil, en la que muchos vislumbraban la caída definitiva de los implicados en el caso Odebrecht, las palabras del exrepresentante de la constructora brasileña en el Perú causaron un efecto inesperado. Varios de los políticos investigados no solo mostraron conformidad con su testimonio, sino que algunos incluso lo celebraron.

Este fue el caso del Partido Aprista, cuyos dirigentes tomaron lo declarado por Barata como una prueba de la supuesta inocencia del desaparecido expresidente Alan García y hasta convocaron a una sesión en el Aula Magna del local central del partido, a modo de celebración y homenaje al exmandatario, a una semana de su suicidio.

"En Brasil Barata declaró categóricamente ante fiscales del Perú que Alan García nunca le pidió dinero para él o campaña directa o indirectamente. Se cayó la infamia... ¡Alan es inocente! ¡El Apra nunca muere!", publicó el congresista Javier Velásquez en su cuenta de Twitter. No asistió a la ceremonia aprista.

Similar emoción mostraron sus compañeros Jorge del Castillo y Mauricio Mulder. "Mienten los fiscales al decir que no es cierto que Barata ha negado haber entregado dinero al presidente García, "¡Alan es inocente!", sostuvo Del Castillo y anunció que la dirigencia aprista declaró el 17 de abril como "Día de la Dignidad y Honor aprista".

Horas antes, la congresista aprista Luciana León anunció que planteará un proyecto de ley que modifica el uso de la prisión preventiva.

La iniciativa fue respaldada por el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, quien afirmó que la declaración de Barata no aporta nada a la investigación. "(Barata) ha dicho lo que ya se sabía y para nosotros no tiene ningún efecto. Estamos tranquilos y esperamos que continúe su declaración, a fin de confirmar quiénes fueron los coimeros", indicó.

No son delitos

El abogado del expresidente Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, también expresó su tranquilidad con lo dicho por el exdirectivo de Odebrecht. "Ha repetido lo mismo con un añadido importante: que los aportes se hicieron sin que los destinatarios conocieran su origen ilícito", explicó. Añadió que lo dicho por Barata solo debilita la tesis de la Fiscalía.

Por su parte, Iván Paredes, defensor de la exalcaldesa Susana Villarán, dijo que se debe demostrar lo declarado por Barata, pues de momento solo ha dicho generalidades. Apuntó que solo ha confirmado la suma del dinero entregado, pero no ha probado que fuera a cambio de algo. "Mientras no se prueba, no hay una causal de tipicidad, es decir, no habría delito", planteó.

Esto fue respaldado por la excandidata presidencial Lourdes Flores, a quien Barata también se refirió ayer. La lideresa del Partido Popular Cristiano recordó que los aportes a campañas electorales no constituyen delito. "Él (Barata) ha dicho que no sabía del origen ilícito de los aportes. Esa es una información muy relevante. También habría que preguntarle sí consideraba que estaba haciendo un acto ilícito", declaró a Canal N. ❖