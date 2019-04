Salaverry: "El problema es el criterio con el que se aplica la prisión preventiva"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se refirió a la medida de prisión preventiva aplicada por jueces en los últimos casos de corrupción que involucran a la empresa brasileña Odebrecht. La más reciente fue la que el Poder Judicial dictó contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

El titular del Legislativo remarcó que es fundamental que el Ministerio Público haga su trabajo y que revise la manera como los jueces están aplicando las normas y las leyes, específicamente sobre esta orden judicial.

Según explicó, el Congreso no tiene responsabilidad en ello pues el problema se centra en el criterio con el que trabajan los jueces.

"Estoy convencido de que el problema no es la norma, no es la ley, no es el artículo del Código Procesal Penal; el problema es el criterio con el cual los jueces aplican esa ley. Si la ley fuera el problema imagínate no tendríamos delincuentes en las calles... El problema es cómo aplican los jueces esas normas, cómo las interpretan", manifestó.

Daniel Salaverry dijo rechazar que el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del Pueblo, e incluso el primer ministro le soliciten al Parlamento revisar y cambiar la ley respecto a la prisión preventiva.

En ese sentido, agregó que el Poder Judicial y la Sala Plena de la Corte Suprema debe tomar cartas en el asunto a fin de alinear criterios y no ver algunos casos puntuales excesos "como todo el Perú está viendo".

"Hay algunos casos puntuales que bastaría con un arresto domiciliario, con reglamentar la ley de los grilletes para que esas personas que están siendo investigadas y con las cuales haya el problema el temor de que haya fuga, se les tenga identificado y ubicado permanentemente", afirmó.