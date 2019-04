“García tomó una decisión de su entera responsabilidad”

El congresista Víctor Andrés García Belaunde considera que existe soberbia de ciertos fiscales del Equipo Especial, aunque considera que el suicidio de García es una decisión personalísima.

El presidente ha pedido reflexionar sobre las prisiones preventivas...

Estoy de acuerdo, lo que pasa es que llegan un poco tarde (...) porque estas detenciones, que son excesos a mi modo de ver, han llegado a un punto casi de no retorno. Eso sí preocupa.

Pero quien decide la prisión preventiva es el juez...

Por supuesto que hay una doble responsabilidad.

¿Cree que los fiscales actúan de manera precipitada?

En algunos casos sí...

¿Y el Poder Judicial?

También. Creo que los jueces, en algunos casos, son los que hacen caso a los fiscales y, además, están actuando con mucha soberbia, mucha petulancia, mucha arrogancia, o sea, se les ha hecho casi unos dioses y eso es malo para la justicia, pierden objetividad.

Sobre Alan García, habiendo pedido asilo, ¿no intentó evadir la investigación?

Claro, pero todos tienen derecho a defenderse como crean conveniente. Creo que fue un gravísimo error. Según fuentes apristas, el señor fue con la pistola a la embajada de Uruguay y tenía la intención de, si algo fallaba, pegarse un tiro allí mismo.

¿Comparte la opinión de Alfredo Barnechea sobre que lo que pasó con García es responsabilidad de la Fiscalía?

Yo no comparto esas declaraciones, las respeto, porque salen del corazón, pero no las comparto y creo que no es así. García ha tomado una decisión personalísima y es de su entera responsabilidad y punto.

¿Cree, como se ha dicho, que no se debió pedir la detención de García?

Creo que no era necesario detenerlo ahora. O sea, todo el mundo estaba pensando que Barata va a echar a García. La pregunta es por qué no esperó la Fiscalía a este interrogatorio. ❖