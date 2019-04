El suicidio

La muerte no nos hace mejores o peores, pero cuando se planifica largamente un suicidio (Alan García entregó su carta suicida a su secretario, lacrada, tres meses atrás) se intenta fijar una imagen que ilumine nuestra existencia.

García decidió terminar con su vida cuando un fiscal vino a informarle que estaba detenido. En varias ocasiones había afirmado que se mataría antes de que lo enmarrocaran y volvió sobre el tema en su misiva final: “no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos”. El desprecio que siente por “los otros”, esos que se avienen a desfilar esposados, es evidente.

Parecía evidente que a Alan García le esperaba una larga detención. Se había comprobado que los $100,000 que recibió por una conferencia salieron de la caja 2 de Odebrecht y el golpe definitivo sobrevino cuando se demostró, con los comprobantes de 22 transferencias bancarias, que Luis Nava Guibert, su secretario de Palacio, había recibido cerca de 5 millones de dólares a cuenta de sobornos vinculados a la construcción de la Carretera Interoceánica del Sur. El hijo de Nava, José Antonio, optó por huir a Estados Unidos y pocos días después intentó transferir todos sus fondos al extranjero.

La defensa habitual de García frente a acusaciones de corrupción fue que eran otros, sus subordinados, las “ratas”, quienes se dejaban corromper, las pruebas no lo alcanzaban a él. Pero en los pagos a Nava Guibert por la Carretera Interoceánica hubo un error descomunal: Nava no tenía ninguna vinculación con esta obra, así que mal podría ser el destinatario de los sobornos que se le transfirió; quien tomó las decisiones definitivas fue Alan García.

García proclama su muerte como un triunfo: “nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de treinta años. Pero jamás encontraron nada y los derroté nuevamente, porque nunca encontrarán más que sus especulaciones y frustraciones”. No proclama su inocencia sino que no hay, ni habrá, pruebas que lo incriminen. Enrostra su cadáver “como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios”. Como lo ha hecho notar Jorge Frisancho, en toda la carta, no se menciona ni una vez las palabras “honradez” e “inocencia”.

García contaba con operadores corruptos en el sistema judicial peruano, donde se borraban discos duros y se perdían documentos y memorias USB en las comisarías y los juzgados. Pero ahora las pruebas y los operadores de justicia estaban en Brasil, fuera del alcance. El cerco se había cerrado. Oír las declaraciones de Jorge Barata en detención preliminar era intolerable.

“Para cierto tipo de individuos, ha escrito Jorge Frisancho, la única posibilidad de salvar un personaje autoconstruido que se percibe a sí mismo o se idealiza como omnipotente es destruyéndolo (…) uno mismo y la realidad tienden a aparecer como un único objeto, y eliminar el uno es eliminar el otro. No es difícil ver que se trata, en el espejo tergiversado de una mente en crisis, de un ejercicio de manipulación y control” (http://www.noticiasser.pe/opinion/donde-nos-deja-el-suicidio-de-alan-garcia).