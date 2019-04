Más promesas de Omar Candia en Arequipa

El balance de 100 días de gestión del alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, estuvo repleto de anuncios y promesas. La exposición se realizó ayer en el Salón Consistorial de la Municipalidad, se prohibió el ingreso a la ciudadanía y solo participó personal de la municipalidad y periodistas.

Uno de los principales anuncios fue el inicio de la etapa preoperativa del Sistema Integrado de Transporte (SIT). El burgomaestre indicó que debe comenzar en un plazo no mayor de 10 días y que la fase operativa deberá estar lista para 2021.

Sobre la ejecución del tranvía eléctrico, señaló que se debe iniciar con la elaboración del expediente técnico.

Refirió que se está trabajando arduamente en el SIT, pues la anterior gestión no entregó el proyecto en buenas condiciones: "Se ha insistido con el SIT, pero se está cumpliendo lo que se dijo en campaña. Se creó la ordenanza que crea el SIT Transporte. Hemos recibido el proyecto en cuidados intensivos y, en estos cien días, se le dio vida".

Sobre la proliferación de comerciantes informales en las calles del Centro Histórico, indicó que se realizaron 36 intervenciones en lo que va del año; pese a ello, calles como Mercaderes continúan siendo ocupadas por los ambulantes. Por esa razón, desde el miércoles, empezarán operativos que permitirán el retiro de los informales.

El gerente de Servicio al Ciudadano, José Luis Narro, refirió que no hay suficiente personal para controlar a los ambulantes, por lo que personal de Serenazgo también apoyará con la vigilancia.

Obras en trámite

Uno de los principales problemas del Cercado es el caos por la ejecución de obras viales. Candia dijo que se está trabajando en la culminación de las obras en la calle Jerusalén y que por ser una vía céntrica es complicada su culminación. "Estamos poniéndole mucho esfuerzo a la obra en Jerusalén, todos los cables deben ser subterráneos. A inicios de año, tuvimos serias dificultades", respondió tras los cuestionamientos de la prensa.

En cuanto a la implementación de ciclovías en el Centro Histórico, manifestó que se comprometió a habilitar 5 kilómetros, de los que a la fecha hay más de 3 kilómetros.

Entre los logros que dijo tener su gestión, se encuentra la colocación de códigos QR en casonas y monumentos del Cercado, la implementación de wifi en la plaza San Francisco y la firma de un convenio entre la municipalidad y el Colegio de Arquitectos para el mejoramiento del Palacio Metropolitano de Bellas Artes y la elaboración de un proyecto para cambiar el domo verde.

Otra vez el Setare

Otra de las acciones, a las que se comprometió Omar Candia, fue controlar el ingreso de taxis al Centro Histórico, pues uno de los principales problemas es la proliferación de unidades informales.

Sin embargo, el gerente de Transportes, Ricardo Lira, indicó que hay la posibilidad de que se otorguen más permisos Setare.

Explicó que, hace dos semanas, los transportistas y el municipio iniciaron una mesa de trabajo, en que uno de los principales puntos es la entrega de permisos.

Actualmente, hay una ordenanza que prohíbe dar más Setare a taxistas, esta normativa puede ser derogada, advirtió Lira. Actualmente, hay 24 000 unidades con este permiso.

No habla de Zegarra

Cuando Omar Candia fue consultado respecto a su posición sobre los presuntos malos manejos que hubo en el municipio en la gestión del exalcalde Alfredo Zegarra Tejada, evitó responder.

El ahora burgomaestre dijo que cualquier observación se hizo durante el proceso de transferencia.

ENFOQUE

José Ramos Salinas - Sociólogo

Se dijeron promesas de campaña

La conferencia que realizó el alcalde Omar Candia debió hacerla durante su campaña o el día que asumió funciones. En 100 días, debió avanzarse más y tener un plan de gobierno más afianzado. Candia proviene del mismo grupo político que el anterior alcalde, por lo que no era tan desconocido para él cómo estaba funcionando el municipio.

Un alcalde no puede hacer una conferencia y anunciar que se retirará a los ambulantes, eso lo hace cualquier otro funcionario. Candia debe exponer cuál es la idea de ciudad que quiere dentro de unos años. Esto hace evidente que no tiene un plan de gobierno sólido. Si ponemos wifi en las plazas, hacemos ciclovías y sacamos ambulantes, parece que no se está haciendo un proyecto claro.