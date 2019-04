Seguimos exigiendo justicia

Señor Director:

El repentino suicidio de Alan García Pérez ha despertado variadas reacciones sobre uno de los escándalos más nefastos para el Perú: el caso ‘Lava Jato’, que involucra seriamente a nuestros ex gobernantes de las últimas cinco décadas. Hay quienes culpan del suicidio del ex mandatario aprista a los jueces y fiscales del caso ‘Lava Jato’ y hasta al presidente Martín Vizcarra, aún conociendo la desesperación que tuvo Alan García por evadirse de la justicia desde hace tiempo y que las próximas declaraciones de Jorge Barata sobre los sobornos de Odebrecht durante su segundo gobierno pesaron más para su fatal decisión. En todo caso, la necesidad de conocer la verdad y sancionar drásticamente a los corruptos no es solo de los jueces, fiscales y del presidente Vizcarra. Es un clamor y una exigencia de más de treinta millones de peruanos, víctimas del burdo engaño de quienes traicionaron su confianza desde el poder. Nuestro país fue maltratado desde el inicio de la República y la mayoría de gobernantes se prestaron al negociado oscuro de nuestros recursos naturales y obras de desarrollo, enriqueciendo a grandes empresas que los corrompieron con sobornos . Esto, en los últimos años, se hizo más evidente, con culpables ahora presos o evadidos fuera del país. Los peruanos seguiremos exigiendo justicia y sanción drástica contra los corruptos, más allá de las armas de fuego, los acomodos personales o de interesados criterios políticos.

Sixto Eduardo Canchanya

Inseguridad en Lima

Señor Director:

Lamentablemente como sociedad no aprendemos de los errores y desgracias para que no se repitan.El incendio del último viernes ocurrido en Mesa Redonda , el mismo lugar donde sucedió la tragedia de diciembre del 2001, demuestra que las autoridades de Lima no han implementado ni auditado la aplicación de las medidas de seguridad en dicha zona comercial.Cómo es posible que se haya permitido almacenar material inflamable en ambientes construidos con quincha. En esto también hay responsabilidad de los comerciantes irresponsables que han podido generar una desgracia al almacenar dichos productos inadecuadamente. Además, tenemos las casas antiguas en Barrios Altos, Rímac que se pueden derrumbar por un sismo, la venta ilícita de material pirotécnico en la misma Mesa Redonda, las viviendas contiguas al río Rímac, verificar la seguridad en centros comerciales, mejorar el equipamiento al cuerpo de bomberos y otros casos que deben ser atendidos por las autoridades competentes.

Martín Isla Medina

Día de la Tierra

Señor Director:

Una bióloga de Maryland, EEUU, notó que las aves cercanas a su casa estaban muriendo y su curiosidad científica la llevo a preguntarse el porqué de las muertes, la respuesta dio como resultados uno de los más importantes libros sobre los impactos de la contaminación y de la adquisición de la conciencia ambiental. En 1962, Rachel Carson publica la “Primavera Silenciosa”, que advirtió sobre los efectos perjudiciales de los pesticidas sobre el medio ambiente, que provoco las primeras protestas ambientales. Un 22 de abril de 1970, 20 millones de norteamericanos tomaron las calles, parques y auditorios para manifestarse por un ambiente saludable y sustentable, que dio origen al “Día de la Tierra”. Este día empezó en 1970 como un movimiento de protesta, hoy ha evolucionado hacia una celebración global del medio ambiente y de nuestro compromiso con su protección. La historia del “Día de la Tierra” refleja el crecimiento de la consciencia ambiental y el Perú no es ajeno ella al contar con una Política Nacional de Educación Ambiental y un Plan Nacional de Educación Ambiental para los ciudadanos del presente y del futuro.

Juan Obesso Rojas

