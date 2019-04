Pocos alcances

Los comentarios desde el jueves pasado insisten en definir un antes y un después de la muerte de Alan García. Unos creen que ella va a transformar al Apra, o incluso a toda la escena política. Otros temen que afecte la marcha de los fiscales y jueces, o que vaya a modificar el discurso delator de Odebrecht.

Sin duda hay efectos que se mantendrán en el tiempo. Pero es improbable que (o al menos no imaginamos cómo) lo sucedido modifique el curso inmediato o cercano de la política contingente. Quizás las frecuentes alusiones a la historia tienen razón, y la cosa es para la reflexión, y para algo más adelante.

El acto fue dramático, pero quizás sus consecuencias no lo van a ser tanto. En su propio partido García seguía pisando fuerte, pero había dejado de ser la cómoda locomotora electoral de otra época. El Apra alojaba, y sigue alojando, tendencias debilitantes que le permiten a duras penas mantenerse junta.

El intenso sacudón mediático es engañoso. No ha partido un político en la cúspide de su carrera, sino una figura en avanzado proceso de declive, y no solo por los peligros judiciales que lo acecharon. El notable talento político venía siendo puesto a prueba desde antes del 2016, y había fallado en casi todos los casos.

Las declaraciones de los fiscales muestran que no se han inmutado. En efecto, para ellos lo que ha sucedido no tendría por qué ser más que un accidente de ruta en el cumplimiento de un objetivo. No es la primera vez que reciben las críticas de los partidarios de un político investigado o acusado.

Más aún, su tarea mantiene respaldo suficiente como para que duerman tranquilos. Además el destino de la anticorrupción no se está decidiendo, ni se va a decidir, por un hecho o una revelación dramáticos, sino por una larga serie de avances y retrocesos. Esto es un contexto en el cual la opinión pública espera más culpables.

En cuanto al sesgo en Odebrecht, no descartemos que con García fallecido se incube la tentación, en Brasil y en Lima, de atribuirle culpas que no estaban en la agenda. No olvidemos que es con coimeros y delatores premiados que los fiscales peruanos están tratando. Son los problemas de no estar presente para defenderse.