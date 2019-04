Se nos fue un gran actor

Alan García tuvo sus gracias. Como orador, se tomaba su tiempo (o sea, el nuestro) para decirnos algo. Ante el culto público –o el de siempre–, perseguía las ideas, más volátiles que cuentas en Gran Caimán, paraíso que –como su nombre indica– es el hiperzoológico de las mordidas. Exaltado, su verbo nunca conjugaba en la voz pasiva. Empero, no se piense que AG era un hombre falto de ideas; lo que ocurría era que las cambiaba cual si fuesen programas de gobierno –la literatura fantástica de la política–.

Su estilo oratorio reveló que Alan Gabriel hubiera sido un histrión asombroso, aunque, bien vistas las cosas, lo fue a su manera: con presteza saltaba del Alan Augustus imperial al perdedor de elecciones que arengaba a las masas cual si hubiese ganado (mas la demolición fue por dentro). Insincero siempre, AG fue un magnífico ejemplo de lo postulado por Denis Diderot en su Paradoja del comediante: el gran actor no ha de absorber su rol, no ha de entregarse al personaje, sino representarlo con distancia.

García, genial actor, se estrenó como consejero del lobo de las huestes matonas del APRA en los alrededores de la Asamblea Constituyente de 1978. AG nunca dio un golpe; evangélicamente, pensó que “es mejor dar que recibir”; y, así, no corren leyendas sobre su valentía física porque tal vez nunca hubo valentía física.

Alan García cambió la guardia de asalto a distancia por el rol de presidente socialdemócrata imponiendo medidas estatizantes. Ya a fines de su primer gobierno se le voceaban tentaciones-comisiones cual si AG fuese un mago que cultivaba el ocultismo. ¿Dijo alguien “Sergio Siragusa” y “Alfredo Zanatti”?

El tercer gran papel de AG fue su travesía por el páramo extendido entre sus dos gobiernos, entre el año 1990 y el 2006. El fujimorato lo marginó mientras don Alberto se dedicaba a la cosa pública y a la coima privada. Después, García perdió unas elecciones ante Alejandro Toledo, y este fue uno de los milagros del Cholo Sagrado, quien hoy pasa el trago amargo de una fija extradición pues hizo, de los nuestros, sus cuatro suyos.

Durante aquellos lánguidos años, comiendo el amargo caviar del destierro en París y Madrid, Alan García fue una suerte de Moisés seguido de una deshilachante hueste partidaria que se descolgaba por partes en cualquier esquina del desierto. No: había que volver al gobierno. Pase el maná como grupo de música, pero no como dieta, propia de los políticos sin tacha –ingenuos veganos ante la corrupción–.

En su cuarto gran papel, Alan García subió al escenario vestido de un presidente arrepentido de sus viejas desviaciones socialdemócratas y más dado a darse. Al final de su mandato, dejó su partido más golpeado que a un sparring de Mike Tyson; es decir, con el mufle en el suelo. AG no tuvo la humildad de renunciar de veras a la dirección del APRA, y esta es otra “herencia” que le deja.

Irónicamente, siendo pequeño, el último papel de AG fue un papelón: su protoasilo en la casa del embajador del Uruguay. Rechazado, reembalado, minimizado, volvió al Perú y a la realidad. El posterior impedimento de salir del país cercó a García y le avisó que la función estaba por terminar: grand finale de un Macbeth criollo sitiado por un remolino de fantasmas vengadores.

Quien empezó entre aires de grandeza, terminaría entre silbidos de repudio. Alan García no quiso que lo pasearan como a Lula sobre el lento cadalso de una cárcel, aunque no hay mérito en asesinarse antes que pasar una vergüenza luego de perderla. Como en un minicuento de Augusto Monterroso, cada día, cuando AG despertaba, Andorra seguía allí.

En su “carta de despedida”, Alan García volvió a declararse inocente de los delitos que se le presumen y añadió que se matará para evitarse humillaciones: obvia contradicción. Los inocentes celebran que cada día esté más cercano el juicio en el que demostrarán su probidad. El único vejamen que importa es la palabra “¡culpable!”, y la única prueba de inocencia es la absolución judicial. Con defectos, sí, el Perú es un Estado de derecho, no un Estado de Odebrecht.

No extraña que, en su carta, García culpe a sus adversarios; lo sorprendente es que no cite a los amigos que lo “traicionaron” al corromperse –¿o es que no hay prófugos entre los colabores de sus gobiernos?–. ¿Por qué no menciona a los traidores, incluso con nombres: qué podría ya perder? Un amigo traidor suscita más indignación y exige más rechazo que un adversario, quien, al fin, está en lo suyo.

Alan García fue un hombre de superior inteligencia y de simpatía saltarina entre la hipocresía y el relumbre (el hombre duerme, mas el político nunca descansa: es el primer simpatizante de sí mismo). Lo dicho, García tuvo sus encantos: hablaba francés y quechua; tocaba el piano y entonaba bien (siempre más criollo que los valses que cantaba), aunque, cuando bailaba, se le caía la gracia. Hubiese logrado una linda trayectoria en los escenarios, y todos lo habríamos aplaudido: no como ahora. Que descanse en paz. En cierto modo, hizo bien: es un deber de actor hacer mutis cuando sobra. ❖