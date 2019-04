Malas intenciones

En la sesión del pleno del Congreso de esta semana se votará la admisión a debate a trámite de la moción de interpelación a la ministra de Educación, Flor Pablo, respaldada por cuatro bancadas con el liderazgo del fujimorismo.

Inicialmente, la interpelación fue anunciada como una medida contra la publicación de un libro para el tercer año de secundaria, en el que se incluyó un link con contenido sexual inapropiado.

Como ya estaba previsto por varios especialistas en materia educativa, la interpelación se convirtió rápidamente en una campaña política contra la reforma en el sector y especialmente una ofensiva contra el enfoque de género.

La primera pregunta gira en torno, precisamente, a este punto, con interrogantes rebuscadas como: ¿Todos tenemos identidad de género o solo algunas personas? Los conceptos identidad de género y enfoque de género del MINEDU, ¿son los mismos definidos en MINAGRI, MIMP, MININTER, MINERGYMINAS, MINSA, etc.? ¿Es el “enfoque de género” un derecho humano como declara la ONG Amnistía Internacional o es solo una herramienta de trabajo?

El pliego reivindica la demanda del colectivo Padres en Acción, que solicitó el año 2017 la exclusión del enfoque de género del Currículo Escolar, recientemente desestimada por la Corte Suprema de Justicia en una ejemplar sentencia que declaró infundada en su totalidad la demanda de acción popular presentada por este grupo.

El documento de interpelación se adentra en otros tópicos ideológicos zanjados por el sistema educativo, en base a referencias inexactas como la que afirma que en el seguimiento al Proyecto Educativo Nacional 2007-2021 “se advirtió durante el desarrollo de las mesas de consulta sobre textos escolares que los aspectos referidos a género y violencia/terrorismo fueron manejados de manera inadecuada” sin señalar cuándo, cómo y por qué, para saltar de ahí a cuestionar el uso de la palabra subversión en los textos escolares y cuestionar el uso de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para la elaboración de los materiales educativos.

El pliego pregunta a una ministra que no estaba en el cargo cuando se tomaron las decisiones que cuestionan los promotores de la interpelación; estos han respondido con el argumento de que la ministra es “responsable política”, algo inaudito por el hecho de que no fue responsable administrativa o política del MINEDU entonces. Es obvio que los grupos conservadores no están interesados en esos detalles importantes, sino en parar en seco todo cambio en el sector Educación.