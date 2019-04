Rafael Vela: "Dicen que no queremos tocar a Susana Villarán, no es cierto"

El fiscal superior Rafael Vela ha sido criticado por la situación de Susana Villarán, frente a las medidas restrictivas contra Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Nadine Heredia, entre otros implicados por el caso Odebrecht. No obstante, el magistrado desmintió los enunciados opositores sobre no afectar a la ex alcaldesa metropolitana.

En entrevista con El País, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato señaló que la situación jurídica de Villarán de la Puente “es complicado”, debido a que se ha resuelto.

“Nos dicen que siempre somos selectivos y que no queremos tocarla (a Susana Villarán), eso no es cierto”, expresó Rafael Vela.

Vela Barba explicó que las investigaciones contra ella y Luis Castañeda Lossio son los que existen mayores pruebas. No obstante, en el caso de Villarán, ya hay una medida dictada.

“Probablemente sea el caso en el que más evidencia tenemos, porque tenemos información de las dos empresas brasileñas, OAS y Odebrecht, que contrataron con la Municipalidad de Lima durante su periodo y el del exalcalde Luis Castañeda”, expresó, “cuando heredamos el caso Lava Jato, heredamos el caso de la señora Villarán con una decisión judicial de comparecencia con restricciones de impedimento de salida y de otras personas”.

No obstante, sostuvo que variar la medida no es sencillo. Rafael Vela señaló que “necesitamos nuevos presupuestos legales. Variar una medida de coerción es muy complicado”.

Susana Villarán cuenta con impedimento de salida. Está investigada por presuntos aportes que entregó Odebrecht y OAS para su campaña de la no revocatoria, a cambio de Rutas de Lima y Línea Amarilla, respectivamente. En esta última, Luis Castañeda Lossio también habría beneficiado a OAS.