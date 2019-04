Galarreta: Flor Pablo es la responsable política de errores en los textos escolares

El congresista de Fuerza Popular Luis Galarreta se mostró firme en la decisión de su bancada de interpelar a la ministra de Educación, Flor Pablo, porque según dijo, es la responsable política de los errores que se presentaron en los textos escolares.

En esa línea, dijo que es ella quien debe acudir al Congreso a responder el pliego interpelatorio, pese a que recién asumió el cargo el pasado mes de marzo y la impresión de los textos escolares se realizó antes de su gestión.

"Así tenga un día (en el cargo), la responsable política es la ministra, es quien tiene que venir (al Congreso) a dar las respuestas", dijo a El Comercio.

Asimismo, detalló que la ministra de Educación tiene 15 años en dicho sector y aparentemente "conoce" sobre el tema. La moción de interpelación contra Flor Pablo se presentó luego de que se conociera que en los textos escolares, había un link con contenido inapropiado para menores de edad.

"Con los 15 años y, por la forma en la que ha venido respondiendo en la Comisión de Educación, parece que conoce bastante", manifestó Luis Galarreta. "Ella ha sido secretaria ejecutiva de Consejo Nacional de Educación, donde justamente nacen todas estas ideas", expresó.

El congresista aseguró que Fuerza Popular no tiene pensado una eventual censura a la ministra de Educación, ya que "una interpelación no tiene por qué llevarte necesariamente a una censura".

"En nuestra agenda no está una censura, no lo hemos pensado. Habrá que ver qué es lo que responde [la ministra], pero de arranque te digo que no", señaló.