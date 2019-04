Prevención del suicidio

Señor Director:

El suicidio es un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud expresa que en el mundo 9.000 personas intentan suicidarse diariamente y cada año se cometen alrededor de un millón de suicidios. La prevención del suicidio no es una prioridad sanitaria, solo 38 países han notificado que cuentan con una estrategia preventiva.

El suicida no es un “cobarde”, pero tampoco un “héroe”. Tratar el tema del suicidio no es fácil, por lo que muchas veces se cae en estereotipos, mitos o argumentos morales que no ayudan ni a la persona, familiares y menos a la sociedad.

El suicidio es el resultado de varios factores asociados, por lo que sus explicaciones no pueden ser simplistas. Hay que tener en cuenta que la conducta suicida entremezcla diversos factores, el riesgo aumenta de acuerdo al número de factores presentes.

Las noticias sobre suicidios no deben ser repetitivas. Se considera que la exposición prolongada de estas puede incrementar la posibilidad de contagio en personas vulnerables.

Los “supervivientes del suicidio” o personas que han perdido a un ser querido por suicidio merecen toda nuestra empatía, respeto y comprensión.

Hans Robert Chávez Mallqui

Pdte. Sociedad Peruana de Psicología Clínica y de la Salud

¡Que descanse en paz!

Señor Director:

Alan García optó por irse de este mundo guardando para sus hijos la dignidad que le iba a ser arrebatada por su arresto. Solo él sabía las consecuencias que vendrían de aquel acto judicial y por lo tanto prefirió lo que hizo a afrontar a la justicia de la cual otrora había escapado, protegiéndose con el tiempo y con la mala memoria de los peruanos.

Con su muerte cerró con un candado todas las especulaciones y preguntas de jueces y fiscales y que en vida habían sido adelantadas de alguna manera por el señor Olivera en aquel debate televisivo que recordamos. Ya se fue de este mundo y como todos los que se nos adelantan seguramente será recordado por las virtudes que como todo ser humano de seguro tenía. No nos ahoguemos en el pasado y nademos todos juntos en las aguas de un futuro agobiado por aquel pasado poco feliz. ¡Que descanse en paz!

Fabio Rubina Burgos

dni 25606648

La lucha debe continuar

Señor Director:

No sabemos las inquietantes razones que habrá tenido en su cabeza el fenecido expresidente Alan García; pero la lucha contra la corrupción tiene que seguir. Estuvieron presos Ollanta Humala y Nadine Heredia, está detenida Keiko Fujimori, sigue pedido Alejandro Toledo y está declarando a pie y dignamente PPK; entonces no vemos las razones “de persecución de fiscales fascistas” y “Vizcarra asesino” como dice la grita desde la Casa del Pueblo. Son más de cuatro mil quinientos millones de soles que la miserable empresa brasileña Odebrecht ha cobrado en adendas y, ¿quiénes son los culpables? Pues los cuatro últimos expresidentes peruanos. La lucha contra la corrupción no debe detenerse caiga quien caiga. No es un querer, es política de Estado.

Santiago A. Barrueto S.

dni 07927513

“Nadie lo empujó”

Señor Director:

Con su carta de puño y letra deja libres a los fiscales, al presidente, a los medios de comunicación del deseo de culparlos por cumplir con su deber, nadie lo empujó a tomar esa decisión, fue libre de hacerlo, ese deseo de sus compañeros apristas de buscar culpables lo único que logra es exacerbar a las masas. ¡Basta ya!

Inés Malca E.

dni 08213462