Muerte de Alan fortalece al aprismo

Cuando conversaba con Alan García me daba la impresión de que era un ser inmortal. Su partida me ha impresionado muchísimo. Un día antes pude verlo declarando en la televisión y al día siguiente me despierto con la terrible noticia de su muerte. Hasta ahora quiero creer que es una pesadilla.

La decisión de suicidarse no es un acto positivo, es malo. Debería haber enfrentado la justicia, pero su dignidad y amor propio le impidieron hacerlo. La forma de morir nos impresionó a todos. Hay una tristeza y dolor profundo en la militancia aprista, pero también es una condena a sus perseguidores que deben estar amilanados por las barbaridades que han hecho.

Alan deja una huella imborrable. En medio de la adversidad, es triste decirlo, la muerte de nuestro presidente nos fortalece. Ha permitido el renacimiento del sentimentalismo aprista y eso va a ser fundamental para que el partido se una tras la figura de García y se ponga a la vanguardia de los partidos.

Lo lamentable es que dentro del partido, ni afuera, hay alguna figura de la talla de Alan, a quien conocí como un ser excepcional y forjamos una larga amistad, pese a los 17 años de diferencia que le llevo.

Desde la primera vez que lo vi, cuando hace casi 50 años Víctor Raúl Haya de la Torre nos presentó en la Casa del Pueblo, supe que se trataba de un político diferente. Nuestra amistad se fortaleció cuando me fui exiliado a España y él llegó por razones estudiantiles.

Vivimos juntos ese exilio de siete años y lo conocí como un hombre que tenía la tentación del poder para dirigir el país. Siempre tuvo claro que estaría al frente. Cumplió dos mandatos presidenciales y pudo llegar a uno más. ❖