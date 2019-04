El primer sepelio partidario al que asistí fue en setiembre de 1963, cuando murió Manuel Seoane. Yo tenía 17 años y era dirigente del comando aprista de la U. Católica. Fue cuando escuché la marcha fúnebre del partido, la marcha de los caídos. Lo acompañamos a pie, desde la Casa del Pueblo hasta el cementerio El Ángel.

Luego estuve en los funerales de Haya de la Torre en agosto de 1969. Fueron seis días. La primera noche se veló en Vitarte, en Villa Mercedes; la segunda en el Partido Aprista (Av. Alfonso Ugarte); la tercera en el Congreso pues era presidente de la Asamblea Constituyente; la cuarta en Chimbote; la quinta noche en Trujillo y recién el sexto días fue enterrado en el cementerio de Miraflores.

Otro funeral importante fue el de Armando Villanueva hace seis años, pero el de Alan García ha desbordado en todo sentido. El lema “El Apra nunca muere” ha tenido una vigencia innegable. Los apristas estamos dolidos y golpeados, eso se pudo ver en la marcha doliente de hoy.

Espero que esta trágica muerte sirva para unir a los apristas bajo los ideales de Haya de la Torre, para que entendamos que no podemos seguir en las confrontaciones inútiles y atacar al adversario político como si fuera un enemigo.

El dolor no pasa, pues han fallecido ocho compañeros cuando venían a rendir homenaje a un hermano que decidió lavar su honor con su sangre. Quizás muchos no lo comprendan, pero yo sí entiendo a Alan García en esta decisión fatal de quitarse la vida. Es terrible, es una situación increíble, pero ha sucedido y hay que respetar.

No creo tampoco que se debe estar atribuyendo la muerte de García a personas que directamente no tienen nada que ver. No podemos utilizar la muerte de Alan para renacer odios y enfrentamientos entre los peruanos. Sí tenemos que exigir que la justicia sea verdadera, que no se abuse. Por ejemplo, las normas que permiten una prisión preventiva sin que se haya comprobado la veracidad de las acusaciones son absurdas. Tenemos que revisar eso para que no se deshonre a las personas.

Debemos ser autocríticos y volver a los orígenes, a los líderes del Apra que vivieron austeramente y murieron pobres. Esa es la tarea que nos compete ahora. Tenemos que ver el futuro del partido y eso pasa por una gran renovación moral. Tenemos un Congreso el 25, 26 y 27 de octubre para elegir un nuevo Comité Ejecutivo Nacional del partido, en el que se debe hacer una verdadera renovación.

Con Alan somos amigos desde 1969. Lo conozco bien y estaba absolutamente seguro de que no iba a permitir que se le presentara como un trofeo del odio. Verlo enmarrocado, salir preso, no. Él nunca lo hubiera aceptado, yo estaba seguro de que se iba a inmolar y con su sangre, reivindicar su honor, el de su familia y del partido. Es muy complejo entenderlo.

Espero que Dios, en su infinita misericordia, haya perdonado esta decisión fatal, para acogerlo en su seno y pueda gozar de la vida eterna. Creo que historia lo juzgará mejor. El capítulo Alan García ha concluido trágicamente, pero deja el lenguaje de la fraternidad y el ejemplo de su entrega. Eso no lo vamos a desconocer los apristas.❖