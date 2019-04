Hermano de Kuczynski sobre prisión preventiva : "Juez necesita un poco de ayuda" [VIDEO]

Este viernes por la tarde, el juez Jorge Chávez Tamariz decidió ordenar 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht. Para sus coinvestigados Gloria Kisic y José Bernaola, en cambio, aprobó una medida de comparecencia con restricciones y un pago de 20 mil soles.

De esta manera, el expresidente se sumó a la lista de funcionarios que deberá esperar encarcelado las investigaciones que dirige el fiscal José Domingo Pérez en su contra. Así también, su hermano Miguel Kuczynski se refirió a la decisión cuestionando al magistrado.

"No voy a comentarlo, me parece que el juez necesita un poco de ayuda en su trabajo", señaló el hermano del exjefe de Estado a su salida del edificio Carlos Zavala, sede del sistema anticorrupción del Poder Judicial.

A ello precisó que "ya lo he dicho, tengo gran respeto para el juez. Me parece que necesita un poco de ayuda para su trabajo que no ha tenido, al juzgado". En otro momento también enfatizó en la inocencia de su hermano: "Claro [PPK es inocente], está estable".

Al mismo tiempo de sus declaraciones ante la prensa, el abogado César Nakazaki anunció que presentaría una apelación dentro de los tres días hábiles ante la decisión del juez que preside el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria.

Fundamentos de la decisión

A lo largo de las tres últimas audiencias desarrolladas en estas semana, la defensa de Kuczynski enfatizó en el estado de salud del exmandatario así como el cuestionamiento de la existencia de un presunto pago de la 'Caja 2' de Odebrecht al expresidente.

No obstante, en la resolución judicial se estipula que hay indicios de actos de conversión de dinero ilegal, así como de transferencias a su chofer. Como se recuerda, las empresas Westfield Capital y First Capital, que la Fiscalía sindica como offshores, recibió pagos por supuestas asesorías de la constructora brasileña en los proyectos de IIRSA Sur y Olmos.

Por otra parte, el juez Chávez Tamariz hizo hincapié también en que Kuczynski haya entregado información falsa acerca del domicilio de Denise Hernández, contadora de Westfield Capital. Otra de las motivaciones para la prisión preventiva contra el expresidente fue que no tenía una enfermedad grave o incapacidad física permanente.